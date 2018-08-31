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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

С начала года в регионе зафиксировано 592 случая педикулеза

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За истекший период 2018 года зарегистрировано 592 случая педикулеза, что на 4% выше уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года (569 случаев), - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 1061 случай педикулеза, что на 7,2% ниже, чем в 2016 году (1144). По данными специалистов ведомства, заболеваемость регистрировалась среди детей во всех возрастных группах, доля заболевших в возрасте до 14 лет составила за январь–июль 2018 года - 510 случаев или 86,1% от общей заболеваемости педикулезом. Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (за 7 месяцев 2017 года - 69,4% от общего количества заболевших, за 7 месяцев 2018 года - 72,4%).

По данным Федеральной службы Роспотребнадзора заболеваемость педикулезом среди детей в возрастной группе до 14 лет в среднем по стране составила в 2017 году составила 49,5 тысяч случаев, или 25,9% от общей заболеваемости педикулезом, за 6 месяцев текущего года — 25 тысяч случаев или (29,6%).

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