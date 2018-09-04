Пострадавшие клиенты "Натали Турс" получат страховое возмещение в течение тридцати дней

Три туроператора, работавших с использованием обозначения "Натали Турс", приказом Ростуризма № 341-Пр-18 от 3 сентября 2018 г. официально исключены из единого федерального реестра туроператоров.

Федеральное агентство по туризму сообщило об исключении из единого федерального реестра туроператоров трех компаний, работавших с использованием обозначения "Натали турс" ("Natalie tours"). В их части вошли ООО "Панорама Тур" (ИНН 7709493430), ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ" (ИНН 7728146424) и ООО Туроператор "Натали Турс" (ИНН 9705059120).

Напомним, проблемы у оператора начались 29 июня, когда компания заявила об отмене чартерных рейсов из-за низкой рентабельности в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. А 3 июля партнеры компании сообщили о проблемах с заселением клиентов в ряде других стран.

Как сообщает Ростуризм, гражданская ответственность ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ" и ООО Туроператор "Натали Турс" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта была застрахована в СПАО "Ингосстрах". При этом размер финансового обеспечения для ООО "Панорама Тур" и ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ" составили по 50 млн руб., а для ООО Туроператор "Натали Турс" — 500 тыс. рублей.

Согласно ст. 17.5 ФЗ № 132 для получения страховки турист или его законный представитель должен направить страховщику письменное требование о выплате страхового возмещения.

В нем должны быть указаны ФИО туриста, дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора, номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения, — наименование туроператора, информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, размер реального ущерба, причиненного туристу и (или) иному заказчику в связи с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

К требованию необходимо приложить копию паспорта, копию договора о реализации туристского продукта, документы, подтверждающие реальный ущерб.

"В случаях, если общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму размера финансового обеспечения туроператора, удовлетворение таких требований производится пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора", — поясняет Ростуризм.

В страховой компании "Ингосстрах" подтвердили начало приема заявлений от пострадавших клиентов туроператоров, работавших с использованием обозначения "Натали Турс".

"В настоящий момент страховая компания уже начала принимать документы от пострадавших клиентов туроператора. В течение 30 календарных дней будет формироваться реестр требований для дальнейшего расчета пропорции (коэффициента) и корректного определения размера выплат в отношении каждого требования", — сообщает страховщик.

В Самарской области подать заявление можно в офисе Ингосстраха по адресу: Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 201Б, тел. (846) 993-58-70.

Порядок подачи заявления о возмещении ущерба, образец заявления, а также материалы, информирующие пострадавших о необходимом комплекте документов, размещены на официальном сайте СПАО "Ингосстрах".

Передача документов страховщику возможна как при личном посещении офиса, так и дистанционно, в том числе по почте с уведомлением о вручении по адресу: 117997, Москва, ул. Б. Тульская д. 10, стр. 9, в качестве получателя просьба указывать: СПАО "Ингосстрах", Управление урегулирования убытков розничного бизнеса, убыток по туроператору: ООО "Панорама Тур"/"Агентство путешествий "Натали"/Туроператор "Натали Турс".

Получить разъяснения по вопросам о правовых основаниях и порядке выплаты страхового возмещения возможно по телефонам Ростуризма: 8 (495) 607-36-02; 8 (495) 607-39-49 и по телефону Ингосстраха" +7 (800) 200-29-47.