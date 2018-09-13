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Первоклассники Самары и области получат бесплатный билет в "Парк чудес Галилео"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь начала учебного года "Парк чудес Галилео" запускает акцию для всех первоклашек Самары и Самарской области. С 1 сентября и по 15 октября дети 6-7 лет могут попасть в парк совершенно бесплатно.

Фото: предоставлено "Парк чудес Галилео"

1 сентября — особенный день для тех, кто пошел в школу первый раз. Галилео хочет поддержать малышей в новом интересном, полном знаний пути. Бесплатное посещение Парка чудес дополнит праздник, сделает его запоминающимся и ярким.

Бесплатный вход предоставляется при предъявлении этого купона. Его можно скачать на телефон или распечатать. Купон нужно показать на входе вместе со свидетельством о рождении (ребенку должно быть 6-7 лет):

Акция не распространяется на групповое посещение от 4-х человек. Также родителям напоминают, что дети до 12 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослого.

Парк чудес Галилео — это развлекательное и вместе с тем познавательное пространство площадью 1500 м² со всевозможными локациями, комнатами и площадками. Это иная реальность, созданная стараниями ученых, фокусников и инженеров.

Десятки модульных позиций наглядно продемонстрируют вам и вашему ребенку законы природы и законы физики, зеркальный лабиринт заберет вас в мир иллюзий, а эксперименты, которые будут совершаться на ваших глазах, разбудят интерес к науке, всему новому и необычному.

Поход в "Парк чудес Галилео" всей семьей поможет любому школьнику настроиться на учебный год, подбодрит и пробудит тягу к знаниям. Провидите время в "Парке чудес Галилео" весело и с пользой.

"Парк чудес Галилео"
Адрес: ул. Дачная 2, корпус 1
Тел.: +7 (846) 201-05-82
Сайт: smr.galileopark.ru
Соцсети: https://vk.com/galileosmr

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Теги: Парк чудес Галилео отдых досуг дети Самара

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