Первоклассники Самары и области получат бесплатный билет в "Парк чудес Галилео"

В честь начала учебного года "Парк чудес Галилео" запускает акцию для всех первоклашек Самары и Самарской области. С 1 сентября и по 15 октября дети 6-7 лет могут попасть в парк совершенно бесплатно.

1 сентября — особенный день для тех, кто пошел в школу первый раз. Галилео хочет поддержать малышей в новом интересном, полном знаний пути. Бесплатное посещение Парка чудес дополнит праздник, сделает его запоминающимся и ярким.

Парк чудес Галилео — это развлекательное и вместе с тем познавательное пространство площадью 1500 м² со всевозможными локациями, комнатами и площадками. Это иная реальность, созданная стараниями ученых, фокусников и инженеров.

Десятки модульных позиций наглядно продемонстрируют вам и вашему ребенку законы природы и законы физики, зеркальный лабиринт заберет вас в мир иллюзий, а эксперименты, которые будут совершаться на ваших глазах, разбудят интерес к науке, всему новому и необычному.

Поход в "Парк чудес Галилео" всей семьей поможет любому школьнику настроиться на учебный год, подбодрит и пробудит тягу к знаниям. Провидите время в "Парке чудес Галилео" весело и с пользой.

"Парк чудес Галилео"

Адрес: ул. Дачная 2, корпус 1

Тел.: +7 (846) 201-05-82

Сайт: smr.galileopark.ru

Соцсети: https://vk.com/galileosmr

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