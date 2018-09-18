На что посмотреть в самом молодом парке столицы - Зарядье

Год назад в самом сердце Москвы, на месте снесенной гостиницы "Россия", был открыт парк "Зарядье". За это время место мгновенно возглавило список обязательных для посещения достопримечательностей российской столицы, причем сегодня популярностью оно пользуется не только у туристов, но и у местных жителей.

Название парка происходит от одного из древнейших районов Москвы, история которого насчитывает более 8 веков. Он пережил немало трансформаций — в разные времена Зарядье было центром торговли, посольским кварталом и даже трущобами. В прошлом веке здесь возвели гостиницу "Россия", на тот момент — самую большую в мире, но простоять ей было суждено всего 50 лет. В 2007 году ее снесли. А 9 сентября 2017 года парк открылся для посетителей.

Работа над проектом объединила экспертов в области ландшафтной архитектуры, урбанистики, ботаники и дендрологии, экологической инженерии, а также визуальных технологий и акустики. Это позволило органично интегрировать парк в исторический центр Москвы, а павильоны — в зеленый ландшафт, воссоздающий природу разных географических зон России.

Итак, что нужно знать о "Зарядье" рядовому туристу. Во-первых, это не просто парк, это новый тип общественного пространства. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга. Например, парящий мост — бетонная консоль длиной 70 метров, с которой открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк. Или "Стеклянная кора", способная создавать свой микроклимат — уникальная стеклянная конструкция площадью 8500 кв.м, не имеющая внешних стен, укрывает от непогоды амфитеатр и сад теплолюбивых растений. Есть здесь своя "Ледяная пещера", где поддерживается постоянная минусовая температура. Только представьте: на 14 километрах изогнутых металлических труб здесь было заморожено около 70 тонн воды. Наконец, местный подземный музей рассказывает об истории Зарядья и Китай-города, а просветительский центр "Заповедное посольство" разработал курсы, квесты, лабораторные занятия и воркшопы для людей всех возрастов, посвященные многообразию жизни на планете.

В гастрономическом центре "Зарядье" на восьми "гурмэ-островах" готовят блюда по рецептам традиционной русской кухни. В качестве сувенира можно купить сделанные специально для "Зарядья" экоконсервы и деликатесы, привезенные из разных уголков страны — от Дальнего Востока до Черного моря. А еще в медиацентре "Зарядья" можно увидеть древнюю столицу в прошлом и пролететь над современной Москвой. Вас усадят в кресло, пристегнут, как в самолете, после чего платформа под вами придет в движение, поднимет вертикально, и вы понесетесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов…

И все-таки "Зарядье", при всей его технологичности, это, в первую очередь, остров тишины и спокойствия, где горожане могут отдохнуть от ритма мегаполиса. Все культурно-развлекательные объекты здесь деликатно спрятаны под землей. Холмы и низины покрыты лесом, степными ландшафтами и пойменными лугами, которые воссоздают разные природные зоны страны, от Крайнего Севера до степных районов. На территории парка есть места для пикников, пруды с фонтанами и живыми карпами, а вечером здесь зажигается удивительной красоты подсветка.



