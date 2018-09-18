Что и почем продают на главной сельхозярмарке Самары

В субботу, 15 сентября, на площади им. Куйбышева открылась традиционная продуктовая ярмарка. К услугам самарских потребителей — почти 300 торговых палаток с овощами, фруктами, сладостями, соленьями и хлебобулочной продукцией, мясными и молочными деликатесами из разных уголков губернии и соседних регионов.

Чисто и уютно

В этом году ярмарка проходит в новом формате: вместо грузовых газелей и гор овощей на асфальте самарцев ждут большие белые шатры. В них разместили прилавки с разнообразной снедью. Рядом с просторными галереями посетителей радует стильная фото-зона, оформленная фруктами и колосьями. На фартуках у продавцов прикреплены бейджи с именами и информацией о производителе. Все изготовлено в едином стиле, даже ценники на прилавках. "Этой осенью организаторы предъявляли особенно высокие требования: около палатки должна быть чистота, никаких коробок на асфальте, продавцам раздали фирменные фартуки", — рассказывает один из участников ярмарки.

Почему не стоит покупать очки на уличных развалах В Самаре зачастую можно увидеть, как на улицах торгуют корригирующими очками. Вместе с тем специалисты утверждают, что покупать готовые очки, тем более хранящиеся в таких условиях, не стоит. "Гид потребителя" узнал, кто, где и как должен заниматься продажей очков с диоптриями и сколько они могут стоить.

Особое внимание уделяется качеству представленных продуктов. На ярмарке присутствуют специалисты Роспотребнадзора и Санветнадзора. Участники, чья продукция признается некачественной, должны устранить нарушения либо покинуть ярмарку.

С пятницы по воскресенье на площади будет работать 296 торговых мест, не менее половины которых занимают местные производители. Кроме того, участие в самарской ярмарке принимают фермеры из Марий Эл, Татарстана, а также из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей. И, что стоит отметить отдельно, в отличие от прошлых лет здесь редко увидишь перекупщиков. "Мы старались, чтобы доля сельхозпроизводителей на ярмарке составляла абсолютное большинство, — говорит руководитель городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка Александр Андриянов. — При заключении договоров люди, которые хотят здесь торговать, указывают цену своих товаров. Если она очевидно выше средней, мы не заключаем договор".

С собственного огорода

Каждый второй на ярмарке — местный производитель. Татьяна Борзова приехала в Самару из села Дмитриевка Нефтегорского района. При взгляде на ее прилавок разбегаются глаза. Домашние сыры с разными добавками, творог, кефир — все это изготовлено в ее небольшом молокоперерабатывающем цехе. "Фермерством я начала заниматься еще в 90-е. Мы с мужем держали пять коров и два раза в неделю приезжали в самарские дворы продавать молоко, творог, кефир, — рассказывает женщина. — Так получилось, что в одном из дворов жили азербайджанка, армянка и грузинка: они и научили меня делать настоящий сулугуни и адыгейский сыр".

На вопрос о проблемах Татьяна машет рукой. "У того, кто хочет работать, все получится, — говорит она. — У нас есть точки на нескольких cамарских рынках, также мы поставляем сыр в кафе PURI и ресторан "Три Оленя". Единственное, что удручает хозяйку, — это вкусы покупателей, которые чаще предпочитают фабричные продукты. "Мы отвыкли от настоящей еды, от того, что молоко закисает, если его на день оставить на столе. Нам нужно все пастеризованное и завернутое в красивую упаковку", — сетует женщина.

А вот у Сергея Комаря прилавок почти пустой. "Растительное масло света не любит. Поэтому покупателям я наливаю его прямо из бочки", — говорит фермер. Его маслобойня находится на окраине села Кинель-Черкассы и производит три вида подсолнечного масла, а также кукурузное и льняное. "Многое зависит от качества семечки. Она должна быть свежей, маслянистой, зрелой, — рассказывает Комарь. — Покупая масло, его нужно обязательно пробовать на вкус, обращать внимание на густоту и жирность".

Проблем со сбытом у фермера нет. В день он отжимает до 3,5 тонны масла — большую часть приобретают хлебопекарни, остальное прямо с производства забирают односельчане. "Также мы часто торгуем в соседних регионах — особенно в Удмуртии и Татарстане. Там своей семечки практически нет, поэтому и масло ценится дороже", — говорит фермер и тут же признается, что родной регион у него всегда в приоритете. "В сентябре нас приглашали в Саратов и Ижевск, но мы отказались и приехали в Самару. Мы хотим, чтобы наша продукция была популярна на нашей родной земле".

В павильоне рядом с Сергеем идет бойкая торговля медом. "Попробуйте гречишный", — предлагает самарчанка Елена Мельникова. Густой, с благородной горчинкой мёд тает во рту. На ярмарку он приехал из Челно-Вершин, где свекор Елены держит пасеку. "В нашей семье пчеловодством занимается несколько поколений: начинал прадед, сейчас — мы вместе с родителями, а в будущем, надеюсь, дело перейдет к нашим детям", — говорит Елена. Выбирать мед она советует внимательно. Жидкий, к примеру, обязательно должен тянуться, а густой — быть однородным. "Если на дне банки плотный осадок, а "верхушка" остается жидкой, значит, мед некачественный", — рассказывает девушка.

"А это что?», - покупатели с интересом смотрят на непонятный плод с шипами. Кивано или африканский огурец на самарских прилавках встретишь не часто. «У меня еще фиолетовые помидоры есть. Одно семечко 100 рублей стоит», - с гордостью говорит Александр Пирвердиев из села Богатое. Большую часть своей жизни он проработал строителем, но после инфаркта вынужден был сменить род деятельности. «Устроиться на новую работу мне не удалось, а жить на что-то надо. Вот и занялся выращиванием всякой всячины, - рассказывает селекционер. Одной только тыквы в этом году он посадил два гектара «В 5 утра я уже в огороде, - говорит Александр. - Терпение и труд…. Тогда все получится».

Дешевле, чем обычно

40 мест на ярмарке выделили пенсионерам. По словам очевидцев, за бесплатные прилавки развернулась настоящая борьба. "В этом году для нас выделили отдельные комфортные места. Очень приятно, что власти побеспокоились о пенсионерах", — говорит жительница села Торновое Елена Ивановна. Из ее 15 соток половина отведена под ежевику. "Это очень кропотливый труд. Весной, пока не началось сокодвижение, обрезаю усы, потом полю, поливаю… зато сейчас проблем с покупателями нет. Ягода вырастает сладкая, крупная и сама себя продает", — говорит пенсионерка.

Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля ЧМ-2018 закончился, и на улицы Самары незамедлительно вернулись "блошиные" рынки и уличные торговцы с лотками, раскладными столами и стульями. Жители города с новой силой начали жаловаться на торговлю в неустановленных местах. Волга Ньюс постарался разобраться, кому и чем мешают "лоточники", как с ними бороться и кто должен организовывать уличную торговлю по закону.

Глядя на ценники некоторых представленных на ярмарке товаров, кто-то скажет, что говорить об их дешевизне не приходится. Согласимся, но справедливости ради заметим, что многие продукты здесь все же дешевле, чем на крытых рынках. Так, килограмм помидоров можно купить за 30-40 рублей, хотя есть сорта и по 80. Картофель продается за 17-25 рублей за килограмм. Килограмм свиной шейки можно взять за 350 рублей. Демократичный ценник и на молочные продукты: так, килограмм домашнего творога можно купить за 150 рублей, а деревенское молоко — по 50 рублей за литр.

Елена Лапушкина, глава г. о. Самара:

— Новый формат проведения ярмарки позаимствован у Москвы и имеет очевидные преимущества. Большие центральные галереи, где представлено огромное разнообразие товаров, красивый купол — очень светло, аккуратно и доступно. Уверена, что в скором времени все ярмарки в городе станут такими же современными и обустроенными.