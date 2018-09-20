На выходных самарцев прокатят на "Восходах" в Ширяево и Винновку

В субботу, 22 сентября Самарское речное пассажирское предприятие проводит экскурсионный тур в Ширяево для жителей и гостей Самары. В 12:15 скоростное судно на подводных крыльях "Восход" отправится от речного вокзала и уже в 13:00 прибудет в Ширяево, где туристов встретит экскурсовод. Участники экскурсии поднимутся на смотровую площадку Поповой горы, заглянут в Ширяевские штольни, познакомятся с историей старинного села, узнают о национальном парке "Самарская Лука".
К слову, на территории Самарской Луки находится одна из крупнейших в Европе зимовок летучих мышей, расположенная в рукотворных пещерах — штольнях, где в прошлом веке добывали строительный камень-известняк. Об этом во всех подробностях можно будет узнать на экскурсии в музейно-выставочный комплекс и информационный центр "Музей летучей мыши". В 16:15 туристы снова сядут на "Восход" и прибудут в Самару в 17:15. В стоимость тура (1,3 тыс. рублей за человека) входит транспортное обслуживание, экскурсии, входные билеты в "Музей Летучей мыши" и путевки в Национальный парк "Самарская Лука".
А 23 сентября самарцы смогут отправиться в экскурсионный тур в монастырь Волжский Афон. Отправление от речпорта Самары - в 11:30, в 12:10 - прибытие в Винновку. В программе - экскурсия и обед в монастырской трапезной.
Участники экскурсии увидят старый храм, построенный здесь Анной Орловой-Чесменской во имя Казанской иконы Божией Матери. Желающие смогут погулять по подворью монастыря и посетить два новых храма во имя преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы. Каждый сможет подняться на колокольню, откуда открывается потрясающая панорама на Волгу, Винновские горы и, возможно, даже испытать себя в роли звонаря. Также можно будет посетить церковную лавку, заказать различные требы.
В 15:30 теплоход из Винновки отправится в Самару, куда прибудет в 16:10. Билет, цена которого также 1,3 тыс. рублей, включает в себя транспортное обслуживание, экскурсию и комплексный обед на территории монастыря.
Купить билеты можно в четвертой кассе речного вокзала и online на сайте srpp63.ru. Подробности по телефону (846) 2229191.
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