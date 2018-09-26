Какие офтальмологические операции проводятся в регионе

Практически все офтальмологические операции проводятся по системе обязательного медицинского страхования. Как правило, очередь на проведение составляет около месяца. Если вы не хотите ждать или рассчитываете на индивидуальный подход, то все хирургические манипуляции можно провести платно, в том числе и в государственных клиниках.

В государственных клиниках Самарской области выполняется весь спектр офтальмологических операций как взрослым, так и детям, за исключением операций при особо редких случаях онкологических заболеваний органа зрения. В регионе делают операции при глаукоме, патологии сетчатки и стекловидного тела, заболеваниях век, конъюнктивы, слезных органов, орбиты, косоглазии, травмах органа зрения, ретинопатии недоношенных; удаление катаракты; трансплантацию роговицы. Также бесплатно при наличии медицинских показаний может быть проведена эксимер-лазерная коррекция зрения при аномалиях рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, анизометропия) и иные лазерные операции. Но здесь специалисты предупреждают, что лазерная коррекция зрения при близорукости до 18 лет противопоказана.

"Есть один из вариантов офтальмологических операций, который выполняется пока только в частных офтальмологических клиниках. Это случаи, когда хирургия катаракты дополняется фемтосекундным сопровождением, — сообщил "Волга Ньюс" руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения региона Павел Мачехин.- В государственных клиниках Самарской области фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты не используется в силу неоправданно высокой стоимости для большинства пациентов и противоречивых данных о клинических преимуществах этой методики". Отметим, что особенность операции фемтосекундного удаления катаракты — это разрушение помутневшего хрусталика внутри глаза, дистанционно. Без разрезов и без введения хирургических инструментов, только с помощью лазера. Стоимость данной операции составляет более 100 тыс. рублей на один глаз.

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При этом, по данным министерства, существует большое количество операций, выполняемых только в государственных клиниках в силу их низкой стоимости и высокой востребованности. "Результаты операций, выполненных в государственных и частных офтальмологических клиниках, как правило, одинаковы, при этом наиболее сложные случаи глазных заболеваний оперируются в государственных клиниках ввиду большего опыта сотрудников и большего разнообразия офтальмологического оборудования", — отмечает Павел Мачехин.

В экстренных случаях и при наличии неотложных показаний пациенты госпитализируются в государственные офтальмологические клиники незамедлительно. Специализированная офтальмологическая медицинская помощь оказывается бесплатно в плановом порядке при наличии направления из поликлиники по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако иногда придется подождать. По информации регионального министерства здравоохранения, очередность на операцию по поводу глаукомы в государственных клиниках региона не превышает 1 месяца. Очередность на операцию по поводу катаракты в большинстве государственных клиник, в т. ч. ГБУЗ "СОКОБ им. Т. И. Ерошевского", не превышает 1 месяца с момента выдачи направления на плановую госпитализацию. В других медицинских организациях очередность может быть больше.

"Лист ожидания госпитализации пациентов, которые не нуждаются в незамедлительном лечении в условиях стационара и не имеют направления на плановую госпитализацию, может составлять от нескольких месяцев до года", — сообщил Мачехин.

Павел Мачехин, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области:

— Результаты операций, выполненных в государственных и частных офтальмологических клиниках, как правило, одинаковы, при этом наиболее сложные случаи глазных заболеваний оперируются в государственных клиниках ввиду большего опыта сотрудников и разнообразия офтальмологического оборудования. В экстренных случаях и при наличии неотложных показаний пациентов госпитализируют в государственные офтальмологические клиники незамедлительно.