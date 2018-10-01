Каждое четвертое письмо, отправляемое из Самарской области за ее пределы, задерживается в пути

Роскомнадзор подвел итоги планового систематического наблюдения в отношении ФГУП "Почта России" за 3 квартал 2018 года.
Управлением Роскомнадзора по Самарской области выявило, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по межобластному потоку, составил 72,99%. Таким образом установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по межобластному потоку не соблюдаются, сообщают в управлении.
В то же время отмечается, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по внутриобластному потоку, составил: 98,77%. Установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку соблюдаются.
Нарушений нарушений обязательных требований и норм, в том числе нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков не выявлено.
Последние комментарии
Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.
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