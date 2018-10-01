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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Каждое четвертое письмо, отправляемое из Самарской области за ее пределы, задерживается в пути

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роскомнадзор подвел итоги планового систематического наблюдения в отношении ФГУП "Почта России" за 3 квартал 2018 года.

Управлением Роскомнадзора по Самарской области выявило, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по межобластному потоку, составил 72,99%. Таким образом установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по межобластному потоку не соблюдаются, сообщают в управлении.

В то же время отмечается, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по внутриобластному потоку, составил: 98,77%. Установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку соблюдаются.

Нарушений нарушений обязательных требований и норм, в том числе нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков не выявлено.

Теги: Роскомнадзор Почта России Самарская область нарушения письма связь

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