Каждое четвертое письмо, отправляемое из Самарской области за ее пределы, задерживается в пути

Роскомнадзор подвел итоги планового систематического наблюдения в отношении ФГУП "Почта России" за 3 квартал 2018 года.

Управлением Роскомнадзора по Самарской области выявило, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по межобластному потоку, составил 72,99%. Таким образом установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по межобластному потоку не соблюдаются, сообщают в управлении.

В то же время отмечается, что удельный вес письменной корреспонденции, пересылаемой в контрольные сроки по внутриобластному потоку, составил: 98,77%. Установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку соблюдаются.

Нарушений нарушений обязательных требований и норм, в том числе нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков не выявлено.