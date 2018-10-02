Сколько стоит посмотреть на окрестности Самары с высоты

Каждому из нас, даже если любите спокойное времяпровождение, иногда хочется как-то разнообразить серые будни. Сделать что-то такое… экстремальное. Например, спрыгнуть с парашютом или попарить в воздухе. Не стоит ограничивать себя в таких желаниях, тем более, что они вполне осуществимы.

Не думай о минутах свысока

Пожалуй, первое, что приходит в голову, когда речь заходит об экстриме, — прыжок с парашютом. Классика жанра, при этом вполне доступная. Можно сделать это самостоятельно, а можно в тандеме с инструктором. Второй вариант, конечно, безопаснее. Никакой специальной подготовки он не требует, прыжок совершается с высоты 3–4 тыс. метров. В свободном полете вам предстоит провести всего около минуты, а на весь прыжок уйдет минуты три.

"Основное отличие парашюта типа "тандем" от десантного — форма купола, — рассказывает менеджер компании Extreme Samara Светлана Доля. — У первого он представляет собой управляемое крыло, в то время как второй имеет круглую неуправляемую форму. Прыжок в тандеме с инструктором гарантирует безопасное приземление в заранее выбранную точку, а вот в варианте с десантным парашютом место приземления зависит исключительно от направления и силы ветра, поэтому есть вероятность улететь на несколько километров от точки старта".

Где самарцам покататься на собачьих упряжках, на лошадях и на снегоходах Лыжи, коньки да "ватрушки"... Казалось бы, это все развлечения на зиму для самарцев. Ан нет - есть и альтернативные "природные" виды отдыха: катание на лошадях или на собачьих упряжках. Расскажем сегодня о загородных развлечениях, предлагающих свои услуги зимой.

Самостоятельные прыжки с десантным парашютом проводятся с высоты 600-900 метров, время свободного полета — всего три секунды (парашют раскрывается автоматически после выхода из самолета), а затем еще минуты три вы парите под куполом. Без предварительной подготовки здесь не обойтись — на нее отводится три часа накануне. Инструкторы рекомендуют такие прыжки только людям, имеющим определенную спортивную и психологическую подготовку. Если это не про вас, вам, возможно, подойдет прыжок в тандеме с инструктором.

В обоих случаях имеются ограничения по весу (если он больше 90 кг, могут возникнуть сложности), и по возрасту — не моложе 18 лет. Прыгать можно круглый год, но при определенной погоде: без осадков, сильного ветра и низкой облачности. Прыжок в тандеме стоит немногим дороже 10 тыс. рублей и осуществляется на аэродроме ЦСК ВВС в селе Рождествено. Чтобы самостоятельно спрыгнуть с десантным парашютом, нужно ехать на аэродром в село Бобровка, стоимость удовольствия — около 4 тыс. рублей.

Летим? Летим!

Еще один доступный вид воздушного экстрима — полет на самолете. Причем не только в качестве пассажира. На аэродроме Бобровка для спокойных авиапрогулок, ну или просто для первого, ознакомительного раза, прекрасно подойдет Ан-2, всем известный "Кукурузник". Никаких перегрузок и фигур высшего пилотажа он не предлагает, только обзор бескрайних широт с километровой высоты. Десять мнут полета стоят 1,5 тыс. рублей.

Если же захотелось "порулить" и попробовать себя в роли второго пилота, нужно пересаживаться на А-27. Здесь также нет перегрузок и невесомости, но предполагаются элементы самостоятельного управления самолетом. Интересно и безопасно. Десять минут стоят 4900 рублей, 20 минут — 7200.

"Настоящий экстрим — это полеты на спортивном Як-52, — комментирует руководитель проекта "Формула Экстрима" Елена Полякова. — Для разогрева — простой пилотаж: спираль, петля, виражи с небольшими кренами. А затем петля Нестерова, поворот на горке, бочка правая, бочка левая, переворот на вертикали, небольшой провал и… виток штопора! Земля крутится под немыслимыми углами. Здесь будут и перегрузки, и даже невесомость".

По словам Елены Поляковой, для первого полета достаточно будет десяти минут (стоимость 6200 рублей). Этого времени хватит, чтобы покружиться в окрестностях аэродрома и, возможно, пару минут подержать штурвал в руке. Более опытным экстремалам предлагаются 20-минутные воздушные прогулки (9 тыс. рублей).

Впрочем, эти три предыдущих самолета двухместные, рассчитанные на одного пилота и одного пассажира. Но на "Бобровке" есть и более вместительный "небесный тихоход" — "Вильга". На ней можно полетать втроем с друзьями. Тому, кто сядет рядом с пилотом, доверят управление, еще двое пассажиров будут наслаждаться видами из окна. "Полет на самолете "Вильга" совмещает в себе и экстрим, и воздушную прогулку, — поясняет Елена Полякова. — Конечно, мертвую петлю и бочку эта машина крутить не сможет, но некоторые фигуры ей вполне доступны". Стоимость такого полета — 6 тыс. рублей за десять минут, 8,5 тыс. рублей — за 20.

Илья Мурзин, инструктор компании "Аэротруба Самара":

— Если вам хочется полетать, но без выезда в аэропорт, можно сделать это в аэродинамической трубе, где с помощью мощного вентилятора создается воздушный поток скоростью до 250 километров в час, который поднимает человека. Скорость потока регулируется в зависимости от веса летающего. Оптимальное время для первого полета — 5 минут, стоимость — от 1300 (для детей) до 1900 рублей.