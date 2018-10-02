Закрылся речной маршрут Поляна им. Фрунзе - Подгоры

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает о закрытии линии Поляна Фрунзе - Подгоры "Будьте внимательны при планировании поездки", - предупреждают в компании.

Напомним, что на данный момент продолжают работать пригородные маршруты: Самара - Рождествено, Самара - Гаврилова поляна, Самара - Винновка, Самара - Зольное, а также грузовая переправа по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено и экскурсионные полуторачасовые прогулки по Волге.