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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Закрылся речной маршрут Поляна им. Фрунзе - Подгоры

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское речное пассажирское предприятие сообщает о закрытии линии Поляна Фрунзе - Подгоры "Будьте внимательны при планировании поездки", - предупреждают в компании.

Напомним, что на данный момент продолжают работать пригородные маршруты: Самара - Рождествено, Самара - Гаврилова поляна, Самара - Винновка, Самара - Зольное, а также грузовая переправа по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено и экскурсионные полуторачасовые прогулки по Волге.

Теги: Самара СРПП навигация речной транспорт пригородные перевозки расписание

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