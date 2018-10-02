Самарские школьники смогут путешествовать на поездах за полцены

Этой осенью с 27 октября по 5 ноября для детей и организованных групп детей от 10 до 17 лет РЖД запускает акцию "Счастливые каникулы" (осень)".
Школьникам, подходящим по возрасту, предоставляется скидка 50% на проезд в купе во внутригосударственном сообщении.
Билеты по акции на указанные даты можно купить уже сейчас.
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