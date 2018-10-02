16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Оригинальный способ встретить Новый год — путешествие на русский Север На что посмотреть в самом молодом парке столицы - Зарядье Тестируем приложения для бронирования отелей Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск С 1 августа расписание поездов на вокзалах будет отображаться по местному времени

Отдых в России Отдых

Самарские школьники смогут путешествовать на поездах за полцены

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати

Этой осенью с 27 октября по 5 ноября для детей и организованных групп детей от 10 до 17 лет РЖД запускает акцию "Счастливые каникулы" (осень)".

Школьникам, подходящим по возрасту, предоставляется скидка 50% на проезд в купе во внутригосударственном сообщении.

Билеты по акции на указанные даты можно купить уже сейчас.

Теги: РЖД акция каникулы осень школьники транспорт

Последние комментарии

Артем stroysamaru 21 апреля 2016 09:41 "Саратовские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Самары в Минеральные Воды

Даже в Саратове есть свои авиалинии

Татьяна Куликова 02 марта 2016 09:48 В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается около 30 рейсов

Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4