Самарские школьники смогут путешествовать на поездах за полцены

Этой осенью с 27 октября по 5 ноября для детей и организованных групп детей от 10 до 17 лет РЖД запускает акцию "Счастливые каникулы" (осень)".

Школьникам, подходящим по возрасту, предоставляется скидка 50% на проезд в купе во внутригосударственном сообщении. Билеты по акции на указанные даты можно купить уже сейчас.