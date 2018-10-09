16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках? Почему не стоит покупать очки на уличных развалах Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля Как подобрать самарскому школьнику одежду к новому учебному году Какие возможности предоставляет полис ОМС

Жителям области придет 1,7 млн налоговых уведомлений

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати

В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц (транспортный и имущественный, земельный) за 2017 год. Срок уплаты в этом году завершается 3 декабря.

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, в сентябре начали получать извещения по почте заказным письмом по адресу налогоплательщика или в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России.

В период кампании по оплате имущественных налогов в 2018 году в Самарскую область всего будет направлено 1 млн 712 тысяч сводных налоговых уведомлений. Как сообщают в региональном управлении УФНС, на сегодня через "личный кабинет налогоплательщика" всего размещено 378 тысяч извещений. Для получателей подобных документов уведомления на бумаге не дублируются.

Массовая печать и рассылка писем идет поэтапно. Фискальные документы обязательно будут направлены не менее чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, который установлен в этом году не позднее 3 декабря.

Теги: УФНС налоги Самара

Последние комментарии

Dynamo magian 25 сентября 2018 09:40 ТРК "Московский" сменит концепцию и снова станет рынком

Я в это рыночное говно не пойду...

Алексей Дмитренко 20 сентября 2018 05:22 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Олег, вы действительно считаете, что эти фантики принесут вам или вашим внукам хоть копейку или цент?

Фото на сайте

Команда гонщиков Mitsubishi Motors провела внедорожный тест-драйв в Самаре

Команда гонщиков Mitsubishi Motors провела внедорожный тест-драйв в Самаре

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Все фотогалереи

Новости

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4