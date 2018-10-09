Жителям области придет 1,7 млн налоговых уведомлений

В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц (транспортный и имущественный, земельный) за 2017 год. Срок уплаты в этом году завершается 3 декабря.

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, в сентябре начали получать извещения по почте заказным письмом по адресу налогоплательщика или в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России.

В период кампании по оплате имущественных налогов в 2018 году в Самарскую область всего будет направлено 1 млн 712 тысяч сводных налоговых уведомлений. Как сообщают в региональном управлении УФНС, на сегодня через "личный кабинет налогоплательщика" всего размещено 378 тысяч извещений. Для получателей подобных документов уведомления на бумаге не дублируются.

Массовая печать и рассылка писем идет поэтапно. Фискальные документы обязательно будут направлены не менее чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, который установлен в этом году не позднее 3 декабря.