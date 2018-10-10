Новый пассажирский поезд Самара-Казань начнет курсировать с 9 декабря

По многочисленным просьбам пассажиров с 9 декабря 2018 года "РЖД" назначил новый пассажирский поезд дальнего следования №126/125 сообщением Самара-Казань. Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Самары в 20:26 и прибывая на станцию в Казань в 06:20 следующего дня. Из Казани поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Самару в 08:40.

Как сообщает сайт "РЖД", в пути следования предусмотрены шесть остановок для посадки/высадки пассажиров на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол. В составе поезда будут комфортабельные купейные и плацкартные вагоны. В поезде также предусмотрены места для маломобильных граждан.