Новый пассажирский поезд Самара-Казань начнет курсировать с 9 декабря

По многочисленным просьбам пассажиров с 9 декабря 2018 года "РЖД" назначил новый пассажирский поезд дальнего следования №126/125 сообщением Самара-Казань. Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Самары в 20:26 и прибывая на станцию в Казань в 06:20 следующего дня. Из Казани поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Самару в 08:40.
Как сообщает сайт "РЖД", в пути следования предусмотрены шесть остановок для посадки/высадки пассажиров на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол. В составе поезда будут комфортабельные купейные и плацкартные вагоны. В поезде также предусмотрены места для маломобильных граждан.
Продажа билетов уже открыта. Стоимость поездки в плацкартном вагоне составит от 1 273 рублей, в купе – от 1 831 руб. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".