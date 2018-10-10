16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Оригинальный способ встретить Новый год — путешествие на русский Север На что посмотреть в самом молодом парке столицы - Зарядье Тестируем приложения для бронирования отелей Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск С 1 августа расписание поездов на вокзалах будет отображаться по местному времени

Отдых в России Отдых

Новый пассажирский поезд Самара-Казань начнет курсировать с 9 декабря

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

По многочисленным просьбам пассажиров с 9 декабря 2018 года "РЖД" назначил новый пассажирский поезд дальнего следования №126/125 сообщением Самара-Казань. Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Самары в 20:26 и прибывая на станцию в Казань в 06:20 следующего дня. Из Казани поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Самару в 08:40.

Как сообщает сайт "РЖД", в пути следования предусмотрены шесть остановок для посадки/высадки пассажиров на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол. В составе поезда будут комфортабельные купейные и плацкартные вагоны. В поезде также предусмотрены места для маломобильных граждан.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость поездки в плацкартном вагоне составит от 1 273 рублей, в купе – от 1 831 руб. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Теги: Самара Казань РЖД железная дорога транспорт туризм путешествие

Последние комментарии

Артем stroysamaru 21 апреля 2016 09:41 "Саратовские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Самары в Минеральные Воды

Даже в Саратове есть свои авиалинии

Татьяна Куликова 02 марта 2016 09:48 В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается около 30 рейсов

Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4