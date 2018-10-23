В поселке Управленческом процветает незаконная ларечная торговля

В редакцию "Волга Ньюс" обратился житель поселка Управленческий, пожаловавшись на засилие незаконных ларьков в районе улицы Сергея Лазо. Мы побывали на месте и попытались разобраться, в чем заключается суть конфликта и есть ли у него решение.

Улица Сергея Лазо в поселке Управленческом считается центральной. На ней расположены все значимые объекты: дом культуры (а сразу за ним — сквер), стадион, здание администрации района. Вместе с местным жителем Сергеем Самошкиным (кстати, бывшим сотрудником ФСИН, майором в отставке) мы идем по пешеходному бульвару: здесь довольно уютно, кругом скамейки, урны, клумбы. Но стоит взглянуть чуть дальше, и становятся видны выцветшие вывески, полуоблезлые киоски с товарами "первой необходимости" и прочий антураж "перестроечных 90‑х". "На этой улице много киосков — порядка 40 штук, — сетует Сергей. — Они никак не узаконены и торгуют уже не один десяток лет".

В том, что этих киосков на территории поселка быть не должно, не сложно убедиться: для этого достаточно заглянуть в схему размещения нестационарных объектов в Самаре и понять, что большинства из вышеуказанных торговых точек там попросту нет. К примеру, не существует на схеме киоска с фруктами, расположенного между домами № 44 и № 46 по ул. Сергея Лазо. Зато объект значится в реестре самовольно установленных объектов, подлежащих демонтажу. То же самое относится к ларьку, размещенному в паре метров от остановки общественного транспорта.

Идем дальше и выходим, наконец, на главную площадь поселка. В районе домов № 28, № 26а и № 15, № 17 по другую сторону улицы, судя по официальному реестру, должны быть расположены торговые объекты под наименованиями: "Хлебозавод № 4", "Цветы", ООО "ИнтерФлор", "Роспечать", "Волга Феникс", "Балычок", "Кристалл", "Мегафон Ритейл", "Общее дело" (табак), "Имущество сервис". Однако, с ходу можно заметить, что торговых точек здесь гораздо больше. К примеру, парикмахерская и магазин кондитерских изделий, расположенные бок о бок напротив дома № 28. Они с легкостью отыскиваются в реестре незаконно установленных объектов. В подтверждение этому в киоске с конфетами нам предоставили все документы (в том числе сертификаты на продукцию и налоговое свидетельство), вот только договора на аренду не нашлось. "Все, что есть", — разводит руками продавец.

Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля ЧМ-2018 закончился, и на улицы Самары незамедлительно вернулись "блошиные" рынки и уличные торговцы с лотками, раскладными столами и стульями. Жители города с новой силой начали жаловаться на торговлю в неустановленных местах. Волга Ньюс постарался разобраться, кому и чем мешают "лоточники", как с ними бороться и кто должен организовывать уличную торговлю по закону.

Получается, что павильонов, из которых ежедневно ведется бойкая торговля, как бы не существует. Прямо как про кота Шредингера, который есть, но в то же время его нет. А значит, наверняка не существует и касс, а как следствие — налоговых отчислений от ведения предпринимательской деятельности. И вот, как пример, в парикмахерской по соседству нам не предоставили ни единого документа и отказались отвечать на какие-либо вопросы. Лишь на ломаном русском отправили "к Галстяну". Как выяснилось позднее, в виду имелся Эдуард Галстян, местный меценат, предприниматель и по совместительству депутат райсовета. И, судя по всему, именно с ним Сергей Самошкин ведет незримую войну с переменным успехом.

Не беремся утверждать, кто в этом споре прав, но при выходе из очередного самовольно установленного павильона нас встретила группа колоритных местных жителей. Неизвестные начали снимать нас на камеру, спрашивали документы, при этом сами представиться не спешили. "А я прохожий, просто интересуюсь, снимаю все вокруг", — отвечал один из мужчин. Позже все-таки выяснилось, что нами заинтересовались сотрудники одного "предпринимателя". Более того, несмотря на накал страстей (а разговор проходил на повышенных тонах), корреспонденту даже показали документы на аренду некоего помещения возле Военно-пожарной части № 52 площадью 77 кв. метров. Но больше ничего конкретного у "случайных прохожих" нам выяснить не удалось.

Информация по остальным торговым объектам остается не совсем ясной, даже несмотря на то, что Сергей Самошкин засыпает местную администрацию запросами. Из ответов на них ясно, что, к примеру, собственника киоска "Фрукты и овощи" между 44 и 46 домами установить не удалось, однако лицо, осуществляющее торговлю, уже привлекалось к административной ответственности по ст. 6.1 Закона Самарской области № 115-ГД "Незаконная розничная торговля". Владелец трех киосков возле ВПЧ-52 (дома № 28) общей площадью 30 кв. метров также был привлечен по другой статье того же закона за самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования. Еще один объект "Приосколье", находящийся рядом на территории 19,5 кв. метров, демонтировали, опираясь на соответствующее решение Красноглинского суда.

В администрации Самары "ВН" рассказали, что "работы в отношении незаконных объектов торговли ведутся регулярно". Только за минувший год в Красноглинском районе выявили и внесли в реестр 78 незаконных объектов потребительского рынка, но до сих пор их количество сократилось совсем незначительно — до 55. Вопрос, кто будет демонтировать оставшееся, пока открыт. "С целью установления собственников незаконных ларьков письма отправляются в отдел полиции № 8 Управления МВД по городу Самаре с соответствующим требованием и просьбой принять меры по компетенции, — сухо прокомментировали в горадминистрации. — При установлении собственника отдел муниципального контроля администрации района проводит проверку. Незаконные нестационарные торговые объекты подлежат вывозу к месту их хранения в добровольном или принудительном порядке".