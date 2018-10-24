В Сызрани изъято полтонны небезопасной пищевой продукции

Сызранской транспортной прокуратурой в ходе проверки выявлен факт реализации сельскохозяйственной продукции индивидуальным предпринимателем в городе Сызрань с нарушением технических регламентов таможенного союза.

Ведомством было установлено, что упаковка около полутонны подготовленных к реализации на одной из торговых точек города продовольственных товаров: орехов, сухофруктов и т. д. не содержит маркировочных ярлыков, свидетельствующих о происхождении товаров, и сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность для потребителя.

В связи с выявленными нарушениями в отношении реализатора данной продукции — индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Самарской области. Изъятая из оборота продукция приобщена к материалам административного производства в качестве предмета правонарушения.

Транспортной прокуратурой приняты организационные меры, направленные на установление каналов поставки указанной продукции на территорию российского региона.