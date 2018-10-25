16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как не стать жертвой телефонных мошенников Коллективные ТВ-антенны станут обязательными Самарчанка отсудила у Ozon.ru 167 тысяч за неисправный MacBook В Самаре открылся Центр по защите электронных прав граждан Бесплатное цифровое телевидение будет доступно всем жителям Самарской области с января 2019 года

Телевидение, связь, Интернет Технологии

Маркетплейс "Беру" от Сбербанка и Яндекса доставит заказы жителям Самары

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

Сбербанк и Яндекс запустили новый проект. Теперь жители Самары могут купить на "Беру" детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику.

Самарские покупатели могут забрать заказы в 86 пунктах самовывоза и автоматизированных постаматах, в отделениях Почты России или оформить курьерскую доставку.

Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более тысячи продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций в 600 категориях. В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов.

"Наша цель — сделать "Беру" площадкой, где человек может купить у разных продавцов всё, что ему нужно, сделав один заказ, — говорит Максим Гришаков, генеральный директор компании "Яндекс.Маркет". - Сейчас на "Беру" девять разделов. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать "Беру" ещё удобнее для наших покупателей".

С запуском на маркетплейсе появились "Беру Бонусы". Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. Беру позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберётся достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 рубль.

Система работает как игра: пользователь не знает, за какую покупку и какой бонус он получит. "Беру" дарит покупателям скидки на конкретную сумму или в процентах от стоимости заказа. Они могут распространяться как на весь ассортимент, так и на определённые товары или категории. Новые скидки будут появляться на "Беру" регулярно: на странице "Коллекция Беру Бонусов" покупатели увидят, какие бонусы уже есть у них в копилке и какие они могут получить в будущем.

Теги: Яндекс Сбербанк Самара покупки интернет-магазин интернет
Комментировать

Фото на сайте

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4