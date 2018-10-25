Маркетплейс "Беру" от Сбербанка и Яндекса доставит заказы жителям Самары

Сбербанк и Яндекс запустили новый проект. Теперь жители Самары могут купить на "Беру" детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику.

Самарские покупатели могут забрать заказы в 86 пунктах самовывоза и автоматизированных постаматах, в отделениях Почты России или оформить курьерскую доставку.

Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более тысячи продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций в 600 категориях. В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов.

"Наша цель — сделать "Беру" площадкой, где человек может купить у разных продавцов всё, что ему нужно, сделав один заказ, — говорит Максим Гришаков, генеральный директор компании "Яндекс.Маркет". - Сейчас на "Беру" девять разделов. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать "Беру" ещё удобнее для наших покупателей".

С запуском на маркетплейсе появились "Беру Бонусы". Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. Беру позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберётся достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 рубль.