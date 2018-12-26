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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Новогоднее поздравление президента жители области увидят в полночь по местному времени

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При техническом содействии ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС), Первый канал в ночь с 24 на 25 декабря перешел на вещание в соответствии с 11 часовыми поясами России. Как сообщает департамент информационных технологий и связи Самарской области, теперь все программы Первого канала для зрителей будут выходить строго по времени, указанном в телепрограмме. Таким образом, все население страны будет охвачено адаптированным к местному времени поясным вещанием на постоянной основе.

Изменения коснутся шести нечетных часовых поясов: Зоны -1 (Калининград), Зоны +1 (Самара, Ижевск, Астрахань, Волгоград, Саратов, Ульяновск), Зоны +3 (Омск), Зоны +5 (Улан-Удэ, Иркутск), Зоны +7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан), Зоны +9 (Петропавловск-Камчатский, Анадырь).

До этого момента у Первого канала было лишь пять зон вещания — в четных часовых поясах, а вещание в нечетных проходило с часовым отставанием или опережением указанного в телепрограмме времени.

Теги: Самара РТРС телевидение Первый канал
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