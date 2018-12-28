Каким будет интернет в 2019-м?

Пять тенденций онлайн-активности, которые важно учесть.

Как вы смотрите на людей, только что открывших для себя Pokemon Go? А что вы думаете о тщательно заполненной графе "любимые цитаты" ВКонтакте? А как вам те, кто здоровается словами "превед, медвед!" и спрашивает номер "аськи"?.. Нормы поведения, мода на жанры игр, способы и количество потребления информации, — все меняется в Интернете с нарастающей скоростью. Следить за тенденциями сложно, но приходится, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Поэтому мы, не без подсказок экспертов, выяснили, к чему нужно быть готовым онлайн в 2019-м. Как тебе такое, Илон Маск?

1. В Instagram приходит реальность

Выверенные до мелочей кадры из отпусков, тщательно отретушированные в серьезных редакторах для выкладывания спустя недели и месяцы после поездок… Как же они утомили! Инстаграм затеял поднять престиж сиюминутных впечатлений с помощью режима Stories и вполне преуспел. Не все еще научились ловко сортировать контент для "здесь и сейчас" в "Историях" и для вечности в ленте, но в 2019 году мы обязательно будем стараться лучше. К сожалению, свойство "Сториз" обязательно попадать в поле зрения нещадно эксплуатируют рекламные аккаунты, поэтому в будущем придется еще внимательнее следить, на кого подписываешься.

Анна Коневская, AnnaCossack, инстаграм-блогер из Самары, живет в Париже:

"Основной тренд Инстаграма сейчас — возврат к естественности, случайным, а не постановочным фото. Конечно, у профессиональных блогеров "случайные" фото тоже не совсем случайны… Но по крайней мере, они перестают быть очевидно оторванными от реальной жизни. Модным становится громогласный отказ от фильтров и фотошопа (не скромный хештег #безфильтра, а именно принципиальная позиция). Этот тренд находит свое выражение в популярности "Сториз" (которые позволили Инстаграму задавить Снепчат), особенно опции "Директ". Люди хотят видеть реальную картинку, желательно в реальном времени и нон-стоп. Некоторые блогеры уже ставят эксперименты "24 часа в Директе" — это практически реалити-шоу! А еще в "Сториз" недавно появилась функция "Телеканал", которая позволяет загружать длинные видео высокого качества…"

2. Королевская битва в каждый дом

На первый взгляд может показаться, что онлайн-игры в 2018-м были не на первом плане. Консольщики не устают обсуждать God Of War и Red Dead Redemption 2. А владельцы смартфонов будто бы охладели к прогрессу и обратились к гипер-казуальным играм — таким, в которые легко играть одним пальцем в любой непонятной ситуации. Но все же морально подготовились к тому, что скоро с экрана мобильников можно будет запускать топовые проекты для ПК или приставок благодаря стримингу видео… Но если бы все было так предсказуемо, в индустрии не было бы столько провальных игровых начинаний. По данным издания GamesIndustry.biz, беспрецедентное внимание прессы и геймеров в 2018-м завоевали Королевские битвы. Шутка ли — жанр, который одинаково надежно увлекает матерых киберспортсменов и непритязательных "казуалов". И потенциал его развития разработчики, мягко говоря, не исчерпали. Что важно, battle royale хорошо прижились на мобильных устройствах. И главное тут — наличие стабильного безлимитного подключения для смартфона. А то лаги, знаете ли, убивают.

Кирилл Дайбов, программист, работавший в самарской студии Mono над Insomnia: The Ark. Недавно присоединился к команде Ubisoft в Квебеке:

"Стриминг игр — это, во-первых, дорого. Чтобы кто-то в данный момент мог играть в игру, где-то должен стоять мощный компьютер и обсчитывать рендеринг и логику для каждого игрока. Во-вторых, это технологически непросто. Стриминг подразумевает, что инпут от игрока будет отправляться на сервер, обсчитываться, и результат будет отправляться игроку обратно. Задержки отклика будут портить игровой процесс, если игра завязана на быстром экшене. В-третьих, это решение несуществующей проблемы. Игре совсем не обязательно иметь невероятную графику чтобы быть интересной. Все это — мое личное мнение. Не думаю, что в 2019 будут какие-то революции в играх. Большие компании уже готовятся к новому поколению консолей, а это через 3-5 лет. Думаю, выйдет много Батл Роялей, потому что в этом году их начали активно разрабатывать."

3. Интернет как "единое окно"

Факт: людям все меньше хочется тратить свободное время на стояние в очереди на почте или марш-бросок по всем торговым центрам города в поисках нужной вещи. Заплатить штраф и коммуналку, оформить новый загранпаспорт, узнать, какие новинки уже в прокате и стоит ли эти новинки смотреть, сравнить цены в ближайших супермаркетах и выбрать, где дешевле, купить, наконец, билет в другой город в один конец, посмотреть там погоду и даже найти работу — все это мы окончательно привыкли делать, не вставая из-за компьютера, или еще лучше — не выпуская из рук смартфона. Шустрый гаджет с внушающей доверие батарейкой и безразмерным запасом трафика фактически стал нашей правой рукой во всех смыслах, и отрицать, что это заметно упрощает жизнь, станет только законченный луддит. Как говорят знающие люди, недалек тот день, когда наши смартфоны превратятся в полноценные "цифровые паспорта".

Ирина Кошубина, директор по маркетингу самарского филиала МТС:

"Людям нужна, с одной стороны, многофункциональность, с другой — простота; смартфон уже стал для большинства и средством связи, и платежным инструментом, и семейным фотоархивом, и подчас основным устройством для доступа в интернет. Сейчас некоторые сервисы интегрируются сразу в SIM-карты — например, недавно МТС запустила такой проект в Нижнем Новгороде, "записав" на SIM-карты виртуальную транспортную карту, что еще больше упростило бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. В целом мультисервисность — основной тренд в развитии телеком-операторов; помимо собственно мобильной связи, у МТС есть и банковские продукты, и спутниковое ТВ, и приложения — от книг и музыки до платформ онлайн-образования и телемедицины. Чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми благами без ограничений, в этом году мы вернули безлимитный интернет".

4. Нет времени на кинопиратство

Сограждане продолжают убеждаться, что пиратство — не единственный, и не лучший способ смотреть кино. Сознательность ни при чем. Просто темп жизни такой, что проще воспользоваться стриминговым сервисом. Тем более что при грамотном выборе оператора связи подписка обойдется совсем недорого, а то и вовсе будет бесплатной первые два месяца. Хватило бы траффика.

Мария Ремига, редактор портала Cinemaholics.ru: "Не скажу по объективным цифрам, но по моему опыту стриминговые киносервисы стали чувствовать себя лучше. Как минимум те платформы, что дают эксклюзивный контент, типа Netflix и Amazon, пользуются устойчивым спросом, несмотря на то что потом все равно все появляется в сети бесплатно. Конечно, потребители — в первую очередь те, кто сколько-нибудь увлекается кино. А также те, кто много работает и ценит комфорт — вместо того чтобы все время рыскать по торрентам здесь, грубо говоря, достаточно нажать кнопку".

5. Работа над собой в соцсетях

Важная тенденция поведения в соцсетях ярко проявилась во время подготовки этого материала. И заключается она в том, что теперь мало кто хочет выносить на публику свое искреннее мнение. Потому что будь оно сколь угодно субъективным, все равно рискует вызвать непредсказуемые резонансы. Все чаще люди предпочитают промолчать и не объясняться потом с хейтерами и диванными экспертами. Ленты Facebook и "Вконтакте" все меньше напоминают журналы забавных картинок и мало подходят для неформального общения. Серьезный подход к формированию исходящего контента — тенденция, которая будет укрепляться.

Михаил Вершинин, маркетолог и социальный психолог:

"Основной тренд — это создание и использование собственной цифровой личности. Создают таковые и государство, и корпорации, и сами "граждане-пользователи".

Социальные сети редко бывают инструментом честного рассказа о себе. Это водоворот селфи и постов, который омывает памятник "собственному отличию от других", но при этом остро нуждается во внимании этих "других". Из-за этого мы уже начинаем говорить не только о микроинфлюенсерах, но и про наноинфлюенсеров — то есть, цифровых личностях, которые оказывают цифровое влияние на очень узкий круг людей. Тем не менее, и это влияние имеет вес".