Тольяттинец 4 года проездил на китайском кроссовере и отсудил у дилера его двойную стоимость

Житель Тольятти Алексей С. отсудил у дилера китайской марки Geely более 1 млн руб. за кроссовер, которым он пользовался около четырех лет.

Мужчина купил кроссовер Geely Emgrand X7 2015 г. выпуска в комплектации "Luxury" с 2-литровым двигателем в тольяттинском ООО "РОНА" за 668 тыс. рублей.

На автомобиль давалась гарантия на 60 месяцев или 100 тыс. км пробега.

Автовладелец весь период эксплуатации регулярно посещал СТО дилеров, однако после устранения, некоторые дефекты проявлялись вновь.

Так, у машины сломался кондиционер, стучали подвеска и рулевая рейка, были проблемы с управляемостью, появились многочисленные очаги коррозии — на крыльях, дверях, под накладкой ветрового стекла, на лонжеронах, по всему периметру моторного отсека и т. д.

Мужчина попытался сдать машину по гарантии, но получил отказ, после чего обратился в Автозаводский районный суд с иском к ООО "Джилли МОТОРС" — представителю марки в России. На момент обращения он проехал почти 100 тыс. километров.

Была проведена экспертиза, которая показала, что эксплуатировать транспортное средство нельзя. Ряд дефектов был признан вновь проявившимся после устранения, а неисправности — производственными.

В итоге суд обязал компанию забрать автомобиль, вернув уплаченные за него 668 тыс. руб., разницу в цене авто на момент вынесения решения — 234 тыс. руб., штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя — 150 тыс. руб., убытки, связанные с уплатой процентов по кредиту — 102 тыс. руб., неустойку в 50 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя — примерно по 9 тыс. в день.

Общая сумма выплат составила минимум 1,2 млн рублей. Уточнить срок, за который начислялась неустойка за просрочку не удалось.

Также клиенту автосалона были компенсированы судебные расходы и стоимость экспертизы.

В марте это решение было оставлено в силе областным судом. По информации портала, на следующий день после этого оно было исполнено "Джилли МОТОРС". Получить комментарий в компании на момент публикации не удалось.