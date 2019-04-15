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Шопинг Отдых

В "Пятерочках" откроют пункты выдачи интернет-заказов одежды

МОСКВА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ и логистической компанией IML, которое предполагает совместное развитие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из интернет-магазинов.

В рамках партнерства стороны планируют в течение 2019 года открыть в магазинах торговых сетей X5 около 100 ПВЗ с примерочными. Большинство из них будет запущено в универсамах "Пятерочка" во всех регионах присутствия.

Напомним, уже сегодня в "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях" размещено более 2 тыс. постаматов, через которые выдано более 700 тыс. посылок. Как сообщает ритейлер, в рамках программы уже создано совместное предприятие с "Совкомбанк" и обсуждается создание СП с Pickpoint.

Благодаря развитию нового бизнес-направления по организации сети ПВЗ посетители супермаркетов смогут прямо в магазинах получать посылки с одеждой. Кроме того, летом этого года планируется запустить выдачу недорогих посылок на кассах "Пятерочек", а до конца 2020 года этот сервис может стать доступным во всех магазинах сети.

 

Теги: интернет-покупки Пятерочка X5 Retail Group покупки шопинг доставка
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