“Лаборатория Касперского” рассказала, зачем самарским детям нужен интернет

“Лаборатория Касперского” проанализировала сайты, которые посещали самарские дети в первые четыре месяца 2019 года, и обнаружила, что наиболее высокий интерес у них вызывали ресурсы с мультимедийными развлечениями.

Согласно анонимизированной статистике* компании, на их долю пришлось 28%. Кроме того, зафиксирован всплеск интереса несовершеннолетних пользователей из Самары к интернет-магазинам. Доля поисковых запросов в этой категории составила 22%, что сопоставимо с общероссийским показателем — 23%. На третьем месте оказались сайты категории “Общение в сети”, на них заходил каждый пятый (21%).

Неожиданно высокий интерес среди самарских детей зафиксирован в категории сайтов для поиска работы. Их доля составила около 12%, и это в четыре раза выше, чем в среднем по России.

Остальным видам ресурсов досталось значительно меньше внимания. Так, на новостные сайты в январе—апреле 2019 года пришлось 6% интернет-активности. На ресурсы с компьютерными играми и со “взрослым” контентом (азартные игры, алкоголь, оружие, наркотики, насилие и т.п.) было зафиксировано менее 2% попыток входа, при этом на сайты с порнографическим содержанием чуть больше — примерно 5%.

Что касается поисковых запросов детей в России и СНГ за последние 12 месяцев, то есть с мая 2018 года по май 2019 года, то среди социальных сетей на русском языке больше всего искали “ВКонтакте”, инстаграм, скайп, а на английском — ещё Facebook, Twitter и Pinterest. В сфере мультимедиа абсолютным лидером детских поисковых запросов (как на русском, так и на английском языках) остаётся YouTube, также востребованы Spotify и Netflix. Из фильмов и сериалов в строке поиска чаще всего появлялись “Игра престолов”, “Мстители: Война бесконечности”, “Оно” и “Ривердэйл”, а из мультфильмов — “Смешарики”, “Гравити Фолз” и “Как приручить дракона-3”. До сих пор проявляют интерес к клипам на песню “Розовое вино” (исполнители — Элджей и Feduk) и на песню Skibidi российской группы Little Big. Данные поисковых запросов по торговым площадкам говорят о том, что активнее всего школьники искали AliExpress, Avito, Ozon, Юла. Самыми популярными играми остаются Minecraft, Танки Онлайн, Roblox и Fortnite.

“Мы видим, что игры и социальные сети активно уходят на мобильные платформы. Набирает популярность китайский сервис для общения TikTok, которое позволяет создавать короткие видео с различными эффектами под популярную музыку, а также синхронизировать с музыкой движения губ. Дети всё чаще предпочитают общаться в сети не с компьютеров, а с мобильных устройств, чтобы не ограничивать виртуальные разговоры временем, проводимым дома. А вот смотреть фильмы и слушать музыку им удобнее на стационарных компьютерах, вероятно, из-за лучшего разрешения и большего размера экрана”, — рассказывает Константин Игнатьев, руководитель отдела контентного анализа “Лаборатории Касперского”.

*Данные основаны на анонимизированной статистике защитных компонентов ПО “Лаборатории Касперского” для детской онлайн-безопасности.