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В управлении Росреестра рассказали о новых правилах регистрации собственности без нотариуса Банк "ДельтаКредит" организовал конференцию по маркетингу для самарских риелторов В Росреестре напоминают о необходимости регистрировать теплицы Выставку "Ваш коттедж" посетило более 2,5 тысячи человек Из-за технического сбоя Росреестр рекомендует подавать документы через МФЦ

Недвижимость

В управлении Росреестра рассказали о новых правилах регистрации собственности без нотариуса

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 июля этого года вступила в силу норма федерального закона, согласно которой отдельные сделки с недвижимым имуществом могут заключаться сторонами без участия нотариуса.

Когда в сделке с недвижимостью нотариус не нужен, а когда обращение к нему обязательно, рассказала в ходе прямой линии начальник отдела ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук.

Нотариальное удостоверение отменено в двух случаях: если все собственники одновременно отчуждают свои доли в рамках одной сделки и при заключении с банком договора об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.

"Если семья, например, из четырех человек решит продать, обменять или подарить жилье, сделка может быть заключена в простой письменной форме, — поясняет Аделаида Гук. — В этом случае предметом сделки будет являться объект недвижимости целиком, поэтому можно обойтись без обращения к нотариусу. При этом по желанию сторон такой договор можно нотариально удостоверить. Стоит помнить, что, когда в сделке по отчуждению имущества участвует несовершеннолетний, потребуется распоряжение органов опеки и попечительства и сделка всегда удостоверяется нотариусом".

При заключении договора залога доли, если он подписывается не с банком, а с другим юридическим или физическим лицом, обязанность обратиться за нотариальным удостоверением сделки сохраняется, подчеркивает Аделаида Гук.

Она также отметила и другие распространенные ситуации, в которых обращение к нотариусу является обязательным: например, когда сделку заключают два участника, один из которых продает, а другой покупает долю в праве собственности, а также когда родители дарят свою долю в праве собственности детям.    

Теги: Росреестр недвижимость нотариус Гук Аделаида Самарская область
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