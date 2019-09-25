Квартира для городской жизни, а для отдыха – коттедж!

В последние годы предложений на рынке недвижимости Самарской области становится все больше: как грибы растут красивые новостройки и элитные жилые комплексы, возводятся коттеджные поселки, строятся целые микрорайоны. Каковы их особенности? Порядок цен? На какие нюанс элитные жилые комплексы следует обращать внимание при приобретении?

Самарский рынок недвижимости уникален тем, что застройщики предлагают потребителям жилье абсолютно на любой кошелек. Квартиры эконом-класса расположены в отдаленных от урбанизированной части города жилых микрорайонах и, как правило, обладают стандартными характеристиками. Люди с более высоким доходом — так называемый "медиум-класс" могут позволить себе жилье в центральных районах областной столицы с гораздо большей площадью и оригинальной планировкой. Кроме того, великое множество предложений недорогих коттеджей за чертой Самары свидетельствует о растущем спросе данной категории потребителей на такой продукт. Проще говоря, представители среднего класса все чаще предпочитают жизнь за городом.

Элита, как правило, выбирает апартаменты и таунхаусы в престижных жилых комплексах Самары, а также дома в коттеджных поселках класса "премиум".

Дешево, но далеко

Современное жилье эконом-класса — это целые микрорайоны, на территории которых сосредоточена вся необходимая социальная инфраструктура: продуктовые магазины, школы, больницы, детские сады, скверы, детские и спортивные площадки. Минусы таких микрорайонов, оправдывающие их низкую цену: удалённость от города и неразвитая транспортная инфраструктура. Жилая площадь, как правило, небольшая, и оригинальных решений не предусматривает. Цены на квартиры в "Крутых Ключах" и ЖК "Волгарь" (Красноглинский и Куйбышевский районы, соответственно), "Южный город", и т. п. "отталкиваются" от 900 тыс. руб. и не превышают 3 млн руб. Исключение составляет ЖК "Твинс", который расположен в Советском районе Самары (близ ТЦ "Космопорт"). Стоимость квартиры в этом ЖК стартует от 1,6 млн руб.

"Микрогород" в большом городе

Застройка, рассчитанная на премиум и медиум-класс, в отличие от "эконома" предполагает наличие не только достаточного количества парковочных мест (как правило, это закрытые одноуровневые и двухуровневые охраняемые парковки), но и дополнительную (кроме необходимой) социально-развлекательную инфраструктуру: рестораны, бассейны, фитнес-центры и т. д., парковки для детских колясок и велосипедов.

ЖК уровня медиум и премиум класса в Самаре более десятка. Наибольшей популярностью пользуются ЖК "Фрегат" (от 2,3 млн руб до 5 млн руб), "Бриг" (от 4 млн руб. до 13 млн руб), "Империалъ" (от 5,5 млн. руб. до 12,99 млн руб), "Феникс" (от 5 млн руб до 8 млн руб), "Седьмое небо" (от 6 млн руб. до 15 млн руб), "Степ Грин Хаус" (от 5 млн руб. до 28 млн руб), "Евроквартал" (от 7 млн руб. до 23 млн руб), "120 квартал" (от 3,6 млн руб. до 10,25 млн руб) и многие другие.

Обособленно можно выделить проект "Экодолье" (от 1,5 млн руб. до 5,5 млн руб), который строится в Красноярском районе и располагает как квартирами, так и таунхаусами и коттеджами, рассчитанными как на эконом, так и на миддл-класс.

Кроме того, такие ЖК предусматривают на своей территории офисные и коммерческие площади. Так, в ЖК "Галактика", "общественные пространства" (магазины, офисы и т. п.) занимают три первых этажа.

Меры безопасности ЖК данного сегмента включают видеонаблюдение, пропускную и противопожарную системы, круглосуточную охрану. Запроектированы исключительно удобные планировки жилых помещений — с просторными комнатами и кухнями. Потолки в 2,8 м — ещё один приятный бонус. Кроме того, ЖК комфорт- и бизнес-класса предлагают красивое панорамное остекление "в пол".

Не менее важен для ЖК внешний вид. Так, на фасаде жилого комплекса "Феникс" установлены декоративные элементы — своеобразное архитектурное решение, которое придает уникальность внешнему виду жилого комплекса. Наружные стены выполнены из многопустотных керамических блоков, которые отличаются высокой степенью энергоэффективности и теплоёмкости, а также не подвергаются гниению. Утеплитель — минеральная плита (натуральная, экологически чистая). Минеральная декоративная штукатурка имеет природное происхождение, является экологически чистой, способствует комфортным условиям паропроницаемости и обладает высоким водоотталкивающим эффектом.

Входные группы и внутренние общественные зоны ЖК комфорт и премиум-класса спроектированы с учетом помещений для службы консьержей и как правило оформлены авторскими дизайн-проектами с применением высококлассных отделочных материалов.

Удачное месторасположение ЖК позволяет успешно решать вопрос планирования маршрутов: до основных городских магистралей можно за несколько минут добраться на машине; кроме того, множество важных объектов находятся в пешей доступности.

Например, неподалеку от ЖК по ул. Степана Разина находится набережная Волги — замечательное место для романтических прогулок. Такой подход позволяет обеспечить ежедневные потребности жителей в качественном сервисе. Другими словами, человек, проживая в таком жилом комплексе может практически полностью удовлетворить свои потребности, не покидая пределов своего "микрогорода". Цены на квартиры варьируются от 2,8 млн руб. и достигают 28 млн руб.

Спа-салон… в квартире!

Отдельно можно выделить жилье элитного класса. По словам экспертов, в Самаре в данной категории могут позиционироваться только ЖК "Ладья" и ЖК "Парус". "Конечно, разграничение между миддл-классом и элиткой весьма условное. Основной признак элитного жилья — его удобное географическое расположение, закрытость от внешней среды и большие жилые площади. Такими параметрами обладают почти все ЖК, предложенные в сегментах, выше эконом-класса. Элитное жилье выделяется, безусловно, и ценой", — говорит эксперт рынка недвижимости Вячеслав Рандаев.

ЖК "Парус" планируют сдать в 2020 году. Это 24-этажный жилой комплекс, расположенный в 85 м. от береговой линии Волги в Октябрьском районе города. "Развитая инфраструктура района позволяет добраться до магазинов, ресторанов, школ, фитнес-клубов и спа-центров за считанные минуты. Песчаный пляж, променад набережной и пристани яхт-клубов — для жителей "Паруса" буквально на расстоянии вытянутой руки", — заявлено на сайте ЖК. Архитектура здания и его внешняя отделка лаконичны и рациональны. До высоты пятого этажа отделка фасада стилизована под мрамор. В отделке верхних этажей преобладает легкость, создаваемая панорамным остеклением. Инфраструктура "Паруса" предусматривает все необходимое для комфортной жизни. Охраняемая дворовая территория не перегружена автомобилями благодаря наличию двухуровневого подземного паркинга. Спуститься в него можно на лифте. К закрытой внутренней части комплекса доступ есть только у своих, приватности пространству добавляют собственные детские и спортивные площадки. Цены на жилье на этапе строительства варьируются в пределах 3,3 млн руб. до 7 млн руб.

ЖК "Ладья" — это уютный двор с прогулочной зоной, детские и спортивные площадки на обособленной охраняемой территории, современный подземный паркинг и просторные холлы. Комплекс обслуживается собственной службой эксплуатации. Здесь работают центральное кондиционирование, автономная крышная котельная, а также обеспечивается водоочистка и водоподготовка.

Ценовой диапазон квартир в "Ладье" стартует от 8 млн руб. и достигает 50 млн руб. за квартиру. Апартаменты в ЖК просторные, имеют прекрасный вид на Волгу. ЖК предусматривает дополнительные "элитные" сервисы. Например, на территории "Ладьи" наличествует собственный SPA-центр, а также пункты бытового обслуживания самого высокого класса.

Интересно, что трехкомнатная квартира, выставленная на продажу в этом ЖК, стоимостью в 50 млн руб. расположена на 21 этаже 25 -этажного здания. Её общая площадь составляет 210 кв. м., из которых кухня — гостиная 70 кв. м., оставшуюся площадь делят спальня с гардеробом, кабинет и два санузла. "Квартира идеальна, очень дорогой ремонт, дорогая мебель, дорогая техника. Из квартиры открывается самый прекрасный вид на Волгу, на лифте можно спуститься в паркинг", — характеризует продавец свой объект недвижимости.

Но самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Самаре, стоит 55 млн руб. Она полностью занимает 5 этаж девятиэтажного жилого дома и находится в Ленинском районе города. Общая площадь квартиры составляет 500 кв. м., из них жилая площадь лишь 200 кв. м. Квартира продается готовая — с евроремонтом и мебелью. На сайте данный объект недвижимости позиционируется как "эксклюзивная квартира с авторским дизайном по индивидуальному проекту". В планировку включены: гостиная-кухня-столовая площадью 50 кв. м, четыре спальни, кабинет, гостевая спальня, три санузла. Изюминкой является отдельная SPA-зона. Высота потолков составляет 3,4 м. Из каждой комнаты выход на лоджию. В стоимость входит подземный паркинг и гараж.

Тем не менее эксперты не предрекают высокого спроса на подобные объекты. "Предложение на рынке элитного жилья, а также жилья миддл-класса сегодня превышает спрос в разы. Дело в том, что строительство современных ЖК в Самаре, а также загородных коттеджей началось еще в докризисные времена, когда спрос на них был высоким. Сейчас дома построили, однако несколько обедневший потребитель не торопится их покупать. Цены на дорогую недвижимость постепенно снижаются", — констатирует Ирина Семенюк, экс-президент, почетный член Поволжской гильдии риэлторов.

Солнце, воздух и вода

Растущий интерес самарцев к жизни за городом способствует развитию коттеджного строительства. Появившиеся в Самаре после чемпионата мира по футболу транспортные развязки и отремонтированные дороги значительно улучшили доступность отдаленных районов по отношению к областной столице. Все это позволяет людям, имеющим автомобили, жить в экологически чистой местности, буквально на лоне природы. В данном сегменте предложения застройщиков, как и в случае с городскими жилыми комплексами, рассчитаны на клиентов медиум и бизнес-класса.

Коттеджный посёлок "Яр-Парк", расположенный в Красноярском районе предлагает приобретение коттеджей (таунхаусов) по цене городской квартиры. Стоимость домов на этапе строительства варьируется в районе 3,6 — 3,9 млн руб. Каждый таунхаус предусматривают парковочное место, а цена за обслуживание в ТСН составит порядка 4 тыс. руб.

Недорогие коттеджи предлагает Кинельский район. Посёлок "Хутор Пасека" расположенный в 16 км от Самары, продает 2-х этажные дома по цене от 3 млн руб. за готовый объект. На 100 тыс. руб. дороже можно приобрести аналогичный дом в коттеджном поселке "Искра", который находится в Малой Царевщине (20 км. от Самары). Также в медиум-сегменте позиционируются коттеджные поселки "Муромский городок-2", "Дубовый Гай", "Излучина", "Русская Америка" и др.

Коттедж в поселке Life Park, расположенный пос. Горелый Хутор Красноглинского района (черта города) стоит несколько дороже — от 4,5 млн руб. Площадь домов от 104 до 200 кв. м., у каждого дома — свой земельный участок от 2 до 6 соток и 2 парковочных места. Кроме того, территория благоустроена и охраняется. В поселке предусмотрена социальная инфраструктура: сквер, детские и спортивные площадки, бэби-клуб, коворкинг, продуктовый магазин и даже фитнес-зал.

В центре города цена за коттедж будет гораздо выше, поскольку ключевую роль здесь играет стоимость земли. Так, самое недорогое домовладение с придомовой территорией в 1 сотку в коттеджном поселке "3 Авеню" от застройщика "ДК Древо", расположенном на берегу Волги в районе Загородного парка, обойдется в 11 млн руб.

Интересно, что самый дорогой полностью готовый коттедж, выставленный на продажу собственником в черте Самары, обойдется покупателю ни много — ни мало — в 150 млн руб.! Это одноэтажный кирпичный дом общей площадью в 642,3 кв. м. территориально расположенный в Промышленном районе города — на 7-й просеке. "Мебель Visionnaire, сантехника Antonio Lupi, ландшафт", — немногословно описывает продаваемый объект недвижимости его владелец.

А вот самый дешевый коттедж в черновой отделке можно приобрести в Волжском районе Самарской области, в селе Черноречье, в коттеджном поселке "Юбилейный".

Двухэтажный дом площадью 120 кв. м. на земельном участке площадью 7 соток обойдется всего в 1,2 млн руб. Все коммуникации оплачены (газ — подводится к участку, свет — подключен, вода — подводится к участку).

В сегменте премиум-класса позиционируются "ЁLKY" — это закрытый клубный поселок на 33 именные виллы в сосновом лесу в районе села Екатериновка Красноярского района Самарской области. Площадь придомового участка составляет 33,4 сотки.

Каждая вилла включает территорию 26 соток и так вписана в естественный ландшафт и лес, чтобы территория не просматривалась соседями. Рядом с участком располагается 100 га леса и река Кондурча. Цена на строительство виллы по индивидуальному проекту в "ЁLKY" стартует от 15 млн руб.

Похожие условия предлагает коттеджный поселок "Лагуна" в пос. Царевщина, который также расположен у воды и леса. Цены на дома будут варьироваться от 16,8 до 38 млн руб. Еще один поселок в сегменте бизнес-класса — "Ильинка", строящийся в пос. Волжский. Интересные особенности — зона отдыха с водопадом, зона шахмат, элементы ландшафтного дизайна. В поселке планируется даже строительство торгового центра. Цена коттеджей в поселке — 7,7 млн руб. до 17, 9 млн руб. Дешевле будет стоить (от 6,9 до 8,5 млн руб.) дом в "Булгари-парке", что в пос. Волжский. Столь низкая цена для данного сегмента обусловлена участием на начальном этапе строительства.

Необходимо отметить, что пос. Волжский и его окрестности — излюбленное место для коттеджного строительства. Вероятно, выбор места связан с близостью к Самаре (16 км в 15 мин. езды на авто), а также с хорошими природными данными. Так, от 7,5 млн до 12,5 можно приобрести дом в коттеджном поселке "Царев Град". Архитектурную концепцию поселка задает эклектика двух стилевых направлений — лаконичные формы неоклассики органично сочетаются с массивными скатными крышами, характерными для альпийского стиля. Также планируется организация рекреационно-парковой зоны вокруг водоёма, прилегающего к поселку, а также организацию яхт-клуба и пляжной зоны на территории песчаного острова, расположенного у побережья. Коттеджный посёлок "Сказка", позиционирующийся в эконом-классе, расположен в 29 километрах от Самара, возле посёлка Волжский. Территория посёлка находится под круглосуточной охраной. КП располагает благоприятными условиями для спокойной семейной жизни и отдыха на природе.

Посёлок оснащён всей необходимой инфраструктурой: выход к реке Волга, стоянка для катеров, собственный пляж, детская и спортивная площадки, мини-сквер с беседками, супермаркет и аптечный пункт. Цены на коттеджи: 7, 8 — 8 млн руб.

Более отдален от Самары клубный коттеджный комплекс "Волжская Ривьера", который расположен в пос. Октябрьский Борского района. Поселок включает всего 10 коттеджей, выполненных в едином архитектурном стиле. Стоимость каждого домовладения включает земельный участок, стояночное место в яхт-клубе, все коммуникации, индивидуальный дизайн-проект дома и ландшафтное решение участка. Предполагается, что настоящими украшениями коттеджного посёлка станут открытые веранды для отдыха, парк с пешеходными дорожками, благоустроенный пляж и яхт-клуб. Цена одного коттеджа составит порядка 7 млн руб.

Карина Логачева, руководитель кредитно-кассового офиса "Росбанк Дом" в Самаре:

В основном наши клиенты приобретают недвижимость эконом-класса. Однако у нас нет верхнего порога по сумме ипотечного кредита. То есть получить кредит даже на сумму свыше 100 млн рублей возможно. Однако следует иметь ввиду, что в таких случаях клиент должен будет подтвердить все свои доходы и активы в документальной форме. Кроме этого, процесс оценки такого заемщика будет более трудоемким и продолжительным, а решение по ипотечному кредиту будет приниматься на уровне руководства Росбанка, а, возможно, даже на уровне группы Societe Generale.

По итогам восьми месяцев 2019 года "Росбанк Дом" выдал в Самарской области ипотечных кредитов на общую сумму 690 млн рублей — это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что в регионе наиболее активные клиенты "Росбанк Дом" находятся в возрастной категории 30-35 лет, а среднестатистический заемщик по сравнению с аналогичным периодом 2018 года помолодел на год с 37 до 36 лет. Его доход составляет 61,5 тыс. рублей в месяц.

Традиционно наибольшей популярностью среди заемщиков "Росбанк Дом" в Самарской области пользовалось вторичное жилье: его доля в выдачах в январе–августе 2019 года составила 88%.

Средняя сумма ипотечного кредита, выданного "Росбанк Дом" в Самарской области за этот период составила около 1,7 млн рублей.

Комментирует Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре:

"Выбор недвижимости — ответственный вопрос, сопряженный с серьезным вложением средств. Банк может помочь с реализацией финансовой цели, в том числе — с приобретением жилья.

Одни из инструментов — ипотека. Кредит позволяет прийти к цели в максимально короткие сроки. Если кредитование по каким-либо причинам не рассматривается в качестве инструмента, банк поможет накопить. Классический вариант накопления — депозит. Второй вариант, позволяющий не только дисциплинированно копить, но и получить защиту от непредвиденных обстоятельств, — накопительное страхование жизни (НСЖ). Если часть средств уже есть в наличии, то сохранить и приумножить их поможет программа инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). ИСЖ позволяет получить большую доходность, чем депозит, а также гарантирует 100% защиту вложенных средств".