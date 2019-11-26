Ювелирная выставка пройдет в Самаре

"Самарская жемчужина" — это настоящий праздник для души, удовольствие под лозунгом "Ты можешь себе это позволить!". Вниманию посетителей ВЦ "Экспо–Волга" с 27 ноября по 1 декабря будет представлен широкий выбор украшений, выполненных в разнообразных стилях — от классического до самого оригинального и эксклюзивного, способного удовлетворить даже самым взыскательным вкусам.

За 15 лет своей работы выставка успела завоевать широкий круг почитателей как среди жителей Самарской области, так и среди специалистов ювелирного дела России и зарубежья. И с каждым годом это мероприятие становится все интереснее и красочнее.

Экспозиция представит ювелирные украшения из драгоценных камней, кольца обручальные и на помолвку, серебряные украшения, аксессуары с ювелирными вставками, часы, элитные подарки, винтаж, якутские бриллианты, эксклюзивные дизайнерские работы… Всего не перечесть, да и незачем: лучше своими глазами увидеть, оценить и приобрести всю эту красоту на ювелирной выставке "Самарская жемчужина".

Профессиональные консультанты помогут подобрать украшения, отвечающие вашему стилю, вкусу, возможностям. Приобретенное на выставке ювелирное изделие может стать незабываемым подарком к значимому событию в жизни — помолвке, свадебному торжеству, юбилею, крестинам, знаком проявления ваших чувств.

Приобрести для себя украшение на выставке — это один из самых удачных способов проявить свою индивидуальность, так как каждая посетительница обязательно найдет здесь что-то, отражающее ее внутренний мир.