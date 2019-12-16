Как выбрать подарок и не пожалеть об этом

Предшествующие Новому году дни наполнены суетой — как принято считать, радостной. Правда нешуточную тень на праздник отбрасывает гора потребительских решений, которые обязательно нужно принять. Идти ли на корпоратив, а если "да", то в чем? Как распорядиться выходными днями? И, главное, как сделать выбор подарков приятным? Окей, пусть не приятным, но хотя бы не настолько мучительным. Рискну в этом материале предложить несколько ответов на последний вопрос. Каждый вариант был протестирован и доказал эффективность в реальных предпраздничных условиях.

Принятие решений — повседневный процесс, который при достижении определенной частоты превращается в источник стресса. Пусть покупка новогодних подарков — не вопрос жизни и смерти. Но все же не хотелось бы увидеть в глазах важных для нас людей разочарование да еще и пожалеть о бездарно потраченных деньгах. Вопрос вроде бы про эмоции, но разобраться с ним помогает сугубо рациональный, "научный" подход. Ведь принятие любых решений происходит по одинаковым механизмам. Мы находим неизвестное в уравнении. И сразу после того, как мы определились с искомым "иксом" (в нашем случае — подарок), мы создаем массив возможных вариантов решения задачи.

Просмотр виртуальных и реальных витрин в поисках случайных удачных идей — тоже решение. Только неэффективное и скучное. Вот несколько методов сузить область поиска. И, кстати, они неплохо комбинируются.

1. Риторический

Пытаться провести ненавязчивую разведку разговором — увлекательная игра. Например, можно начать издалека: "Представляешь, однажды Джареду Лето подарили человеческое ухо?" С уха можно переключить беседу на наушники. С наушников — на менее очевидные аксессуары. Несложная многоходовочка, и вот уже вам точно сказали, чего хотят. Признаюсь, незаметно сработать получилось всего однажды, зато подарок был встречен с восторгом.

2. Эгоистический

Близкие люди на то и близкие, чтобы разделять наши ценности. Наверняка есть вещи, которые вы сами себе не купили бы, но непрочь заполучить в подарок. Может, у друзей такие же мысли?

Целый год я бродил вокруг переиздания восьмибитной приставки с играми из детства. В итоге подарил ее другу, так что теперь по пятницам на несколько часов мы погружаемся в "новую реальность". Это эгоистичный подарок. Но еще он отлично укрепляет дружбу.

3. Шпионский

Чуткость, необходимая для этого метода, — качество, достойное того, чтобы его развивать. Попробуйте слушать, когда человек говорит о своих проблемах и надеждах, а потом делайте выводы.

На волне перехода на цифровое ТВ мама прожужжала мне все уши, как теперь изменится ее жизнь. Но после перехода энтузиазм как-то поутих. И, навещая ее, я заметил, что она вообще перестала смотреть любимый телевизор: "ничего интересного". Я посочувствовал вслух, а запланировал уже другое… В праздничный для мамы день специально обученные парни поставили ей спутниковое ТВ от МТС. Преимущества оказались буквально очевидны. Мама оценила и HD-картинку на множестве каналов, и возможность записать любимую передачу. А мне больше всего понравилось, что за все это я плачу меньше 200 руб. в месяц.

4. Графоманский

Вести списки любым удобным способом. Приложения и сайты для формирования wish-листов, "отложка" в популярных интернет-магазинах, пусть даже в обычном блокноте. Мой список — это всего лишь заметка в блокноте смартфона. Туда я записываю не только свои и чужие пожелания, но и просто оригинальные штуки, которые возможно сыграют однажды роль подарка.

5. Экспериментальный

Если вы любите всякие классификации людей и характеров, попробуйте воспользоваться одной из них. Например, теория поколений может подсказать, что представителям поколения X ближе мир материальных вещей, "игрекам" подавай эмоции, а "зеды" будут совершенно не против, если вы подарите им что-нибудь виртуальное и практичное. Скажем, подписку на стриминговый музыкальный сервис.

Как уменьшить потери

В принятии каждого решения есть оценка затрат и выгод. Применительно к подаркам "выгодой" станет радость, которую он принесет. А затраты нас ждут, прежде всего, финансовые. Конечно, нас интересует, насколько доставленная радость сопоставима с вложенными деньгами. Улучшить соотношение цена/качество поможет еще пара несложных приемов.

1. Иерархия радости

Если мы будем честны с собой, то сможем предположить, какую реакцию вызовет подарок. И ее можно оценить, допустим, по трехбалльной шкале. Пусть "единица" означает, что подарок для галочки, а "тройка" — идеальное попадание и шквал восторга. А потом установим ценовой "потолок" для каждой из категорий. Многое прояснилось, не так ли?

2. Невидимые копилки

Кэшбэки и бонусные баллы у нас есть. Даже если мы об этом не знаем. Чтобы начать их копить, достаточно заглянуть в предложения своего сотового оператора. Если всё сделаете правильно, некоторые подарки достанутся вам почти бесплатно.

3. Иметь терпение

Особенность новогодних праздников в том, что сложно все сделать вовремя. Лайфхак же в том, что нам необязательно успеть в магазины до 31 декабря. Ведь некоторых из адресатов подарков мы наверняка увидим к Рождеству. Когда ажиотаж схлынет и новогодние ценники сменят другие, более приятные.

Бывают случаи, когда что ни делай, а развеять сомнения до конца не удается. Но даже если осознанный подход и не помог выбрать подарок, мы получим право уверенно заявить: "Отстань, совесть! Я потерпел фиаско, но я боролся до конца".