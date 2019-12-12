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Шопинг Отдых

Бренд Parker обновил коллекцию ручек IM и вывел на рынок новые модели Jotter Originals

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всемирно известный бренд пишущих инструментов Parker обновил коллекцию ручек IM, дополнив ее специальным выпуском, и представил новые ручки в легендарном семействе Jotter. Выпущенные модели IM стали воплощением роскоши, доступной каждому. Они сочетают в себе необычный дизайн и функциональность. Кроме того, в преддверии Нового года компания Parker объявила о запуске масштабного конкурса с главным призом в 300 000 рублей.

Фото: предоставлено компанией Parker

Линейка IM подразделяется на премиальные ручки, базовые и специальный выпуск. Специальный выпуск Parker IM включает в себя 4 отделки в разных типах письма: перьевые ручки, роллеры и шариковые ручки. Все они представлены в эксклюзивной дизайнерской упаковке. Разнообразие цветов, вариантов отделки и материалов, используемых в ручках, свидетельствуют об особом внимании к деталям. Например, корпус одной из ручек специального выпуска украшен картой созвездий на синем лаке. В отделке ручек применяется ювелирная латунь, глянцевый и матовый лак, анодированный алюминий с гравировкой и зеркальный хром.

Название серии IM представляет собой аббревиатуру из словосочетания "Instant Message", что означает "мгновенное сообщение". Однако его также можно трактовать как вариант написания слова "я" — "Iʼm". Таким образом создатели хотели подчеркнуть, что коллекция станет идеальным отражением яркой индивидуальности и укажет на особый статус владельца.

Обновленная коллекция Parker Jotter — Jotter Originals обещает стать одной из самых практичных. Она представлена легендарными шариковыми ручками в пластиковом корпусе в самых разных цветах. Любая шариковая модель этой серии может быть преобразована в гелевую лишь путем замены стержня. Пишущие инструменты данной коллекции отличаются высочайшей надежностью и удобством. Стержень Parker, оснащенный уникальным текстурированным шариком из карбида вольфрама, позволяет писать значительно дольше, чем обычные ручки с подобной системой. Кроме того, материал шарика обеспечивает идеальное сцепление с бумагой и гарантирует плавное письмо без клякс.

Ручки Parker Jotter Originals станут идеальным подарком для тех, кто ценит яркость и функциональность аксессуаров и стремится подчеркнуть свой стиль. Вы сможете подобрать идеальный подарок для успешного предпринимателя, утонченной леди или творческого человека, который делает записи нон-стоп. Каждый из них по достоинству оценит исключительное качество Parker. Уже в ноябре цена шариковой ручки в блистерной упаковке составит 590 рублей, а в подарочной упаковке 790 рублей.

В преддверии Нового года компания Parker запускает масштабный конкурс, в котором могут принять участие все поклонники бренда. Достаточно лишь зарегистрировать чек от покупки ручки на сайте в период с 11 ноября по 25 декабря. Каждый участник получит гарантированный приз — промо-код на книгу от электронного библиотечного каталога ЛитРес. Кроме того, в рамках конкурса будут разыграны подарочные наборы Parker и главный приз — 300 000 рублей!

Parker — всемирно известный производитель ручек, чье имя стало почти синонимом качественного и престижного пишущего инструмента. Компания была основана Джорджем Сэффордом Паркером в Америке. В настоящее время брендом Parker владеет американская компания Newell Brands. Подробности о компании Parker вы можете узнать на сайте: parkerpen.com

Теги: Parker Новый год акция бренд канцтовары подарки
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