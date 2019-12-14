Белорусский бренд нижнего белья SERGE теперь в Чапаевске

Только 14 и 15 декабря в честь открытия -20% на каждую вторую вещь в чеке (с наименьшей стоимостью).

В Чапаевске открылся новый магазин белорусского бренда SERGE по адресу: ул. Железнодорожная 33A, ТЦ "Панорама" 2 этаж.

В магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: от нежного хлопкового белья и одежды для сна и отдыха до зажигательных комплектов и романтичных сорочек.

Только 14 и 15 декабря в честь открытия -20% на каждую вторую вещь в чеке (с наименьшей стоимостью). Подготовьте самые приятные подарки для близких и любимых!

Задайте настроение выходным, проведите их в приятной атмосфере покупок по выгодным ценам в SERGE!

Ждем вас по адресу: г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 33A, ТЦ "Панорама" 2 этаж.

Еще больше модных новинок и крутых скидок — присоединяйтесь к нам в Instagram @serge_underwear_chapaevsk.

Всем подписчикам 14 и 15 декабря — приятный подарок к покупке.

instagram.com/serge_underwear_chapaevsk/

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