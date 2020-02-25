Билеты на Burning Man уже в продаже, но пока только фейковые

"Лаборатория Касперского" обнаружила фишинговый сайт, на котором с конца января якобы продавались билеты на фестиваль Burning Man 2020 по цене 15 тысяч рублей, что в два раза ниже обычной цены самого дешевого билета.

В действительности продажи на один из самых необычных, масштабных и завораживающих фестивалей в мире, который ежегодно проходит в американской пустыне в последнюю неделю августа и собирает десятки тысяч участников, еще не стартовали.

Поддельный сайт очень похож на официальную страницу фестиваля, но он зарегистрирован на имя частного лица, а не компании, и рассчитан в первую очередь на русскоговорящих пользователей. Жертва перенаправляется на один из российских сервисов электронных платежей и видит уведомление о том, что перевод будет осуществлен на имя частного лица. Разумеется, официальный канал продажи билетов на такое крупное мероприятие не использует личные кошельки.

Слева скриншот официального сайта мероприятия, справа — фишингового

Попытка купить билеты на подобном фейковом сайте может привести к потере не только денег, но и личных данных: ФИО, телефонного номера, адреса электронной почты, деталей банковской карты. В теории мошенники могут использовать полученную информацию для совершения других покупок, а также перепродавать её на чёрном рынке.

"Фишинговые схемы — излюбленный инструмент злоумышленников, поскольку их достаточно легко организовать и при этом они приносят значительную прибыль. Тем, кто собирается поехать на Burning Man в этом году, мы советуем проявить осторожность и дождаться официального старта продаж", — говорит Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Чтобы не попасться на уловки мошенников, "Лаборатория Касперского" рекомендует:

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