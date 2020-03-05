"Лаборатория Касперского" научит самарских школьников основам информационной безопасности

"Лаборатория Касперского" вновь примет участие во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры". Специально для урока "Безопасность будущего" компания разработала тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности.

Тренажер включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями: биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за кого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок еще раз — за другого героя. Каждому из них нужно достичь определенной цели, а для этого — выполнить ряд действий. При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой кибербезопасности на примере ситуаций, с которыми дети могут столкнуться в том числе и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы.

Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта.

"Мы рады участвовать в столь масштабной инициативе, поскольку таким образом можем рассказать школьникам по всей России о наиболее распространённых угрозах в сети и способах их избежать. В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу", — говорит Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете.



"Знание основ информационной безопасности — необходимое условие для комфортной жизни в современном цифровом мире. Наши дети — активные пользователи множества образовательных, коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов, и они должны понимать, как сохранить в безопасности свои личные данные, защитить свои аккаунты в сети, вовремя распознать опасность мошеннических действий. Организуя для школьников "Урок цифры" с "Лабораторией Касперского", мы надеемся, что, во-первых, они приобретут необходимые базовые знания о безопасности в сети, а во-вторых, смогут лучше сориентироваться в цифровых профессиях, связанных с кибербезопасностью. В работе организации "Цифровая экономика" мы уделяем большое внимание теме информационной безопасности во всех ее аспектах, предусмотренных федпроектом "Информационная безопасность", включая решение задачи по сокращению дефицита квалифицированных кадров в этой сфере", — рассказывает Евгений Ковнир, генеральный директор организации "Цифровая экономика".

Уроки с применением этого тренажера будут проходить в российских школах с 10 по 23 марта.