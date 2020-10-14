Гаражная амнистия: чего ждать от нового законопроекта

Управление Росреестра по Самарской области провело "круглый стол", на котором представило новый законопроект о "гаражной амнистии". Предполагается, что закон, разработанный Росреестром, будет принят до конца 2020 г., эта дата прозвучала на встрече руководителя ведомства Олега Скуфинского с президентом России Владимиром Путиным. "Волга Ньюс" предложил владельцам гаражей и участникам рынка недвижимости Самарской области оценить перспективы "гаражной амнистии".

Основные правила "гаражной амнистии" обозначила на "круглом столе" заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. Она отметила, что "амнистия" будет действовать для гаражей, построенных до 2005 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса), земля под которые предоставлялась администрацией гаражно-строительным кооперативам, предприятиям или гражданам.

При этом у владельцев должны быть документы, подтверждающие право занимать конкретный земельный участок. Это может быть согласование районной администрации или решение совета народных депутатов, чеки, подтверждающие оплату коммунальных платежей (связанных с подключением электроэнергии или обслуживанием территории), согласование строительства или проекта гаражно-строительного кооператива, квитанции об оплате содержания и ремонта гаража в кооперативе. Регионам разрешат добавить к списку иные документы с учетом специфики предоставления земельных участков на конкретной территории, сообщила Татьяна Титова.

В упрощенном порядке можно будет оформить как индивидуальные капитальные гаражи, так и гаражи ленточного типа, многоэтажные комплексы, а также некапитальные железные гаражи.

"Очень хорошо, что люди смогут нормально оформить свои гаражи! Я потратила много времени и сил, чтобы гараж, который мне достался по наследству от родителей, стал моим и по документам тоже, — делится жительница Самары Ольга Григорьевна. — Гараж отцу дал завод. Все наши гаражи выстроены в линейку, они из кирпича и, конечно, работники завода не просто так взяли и поставили их именно в этом месте. Я обращалась и в Управление Росреестра, и к уполномоченному по правам человека в Самарской области, потому что было много вопросов, как же его оформить. Готова была даже в суд идти! Но это, конечно, не дело — бороться за то, что итак тебе принадлежит".

Вопрос узаконения гаражей, которыми граждане пользуются уже не одно десятилетие, поднимался неоднократно, и это не первый законопроект о "гаражной амнистии", — напоминает Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области и председатель Общественного совета при Управлении Росреестра.

"Вместе с тем есть основание полагать, что закон наконец-то будет принят, и уже в следующем году у автовладельцев появится возможность оформить свои строения в собственность, — считает он. — Росреестр — как орган федеральной власти, в полномочия которого входит регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет — в своем новом законопроекте дал четкие ответы на вопросы, у какой категории граждан появится право зарегистрировать гараж, какие гаражи попадут под "гаражную амнистию" и какие документы для этого должны быть. Очевидно, что далеко не все смогут легализовать свои постройки, но ограничения абсолютно прозрачны, аргументированы Росреестром и исключают злоупотребление "гаражной амнистией".

Директор ООО "Бюро оценки" Игорь Бурцев отмечает, что задача государства — обеспечить возможность рыночных отношений с объектами собственности. А для этого объекты должны сначала стать таковыми, то есть получить правовой статус.

"Логично, что ещё один сектор личной собственности — гаражи — будет вовлечён в оборот рынка, получит правопреемственность. На мой взгляд, законодательная инициатива очень нужная и механизмом, предусмотренным данным законом, обязательно воспользуется широкий круг гаражных пользователей. Кроме того, при общей тенденции к увеличению количества личного транспорта дефицит гаражей или машиномест будет исчерпан еще очень нескоро. Безусловно, введение данной нормой понятийного аппарата приведёт к увеличению количества сделок с такими объектами на общем рынке", - говорит эксперт.

Для оценщиков эта норма ничего нового не принесет, поскольку обязательных случаев для проведения оценки в законопроекте не предусмотрено. Предоставление прав собственности на гаражи и земельные участки под ними на основании региональных норм может быть бесплатным, передача земельных участков предусматривается по упрощённой процедуре, минуя торги. Кадастровую стоимость сейчас оценивают государственные органы самостоятельно.

Важно отметить, что законопроектом установлено внеочередное право инвалидов на использование земельного участка для размещения некапитального гаража без предоставления земельного участка. Это очень полезная для маломобильных граждан инициатива.

"Вопрос определения правового статуса "старых" гаражей давно требует своего решения и поскольку законопроект направлен на их решение, то "гаражная амнистия" обрадует многих собственников автомобилей. Юридическая чистота права владения всегда повышает ценность владения объектом недвижимости. Не будут исключением и гаражи. Скорее всего, на рынке гаражи с оформленными правами как на земельный участок, так и на сам гараж, будут более привлекательны для покупки и их стоимость будет повышаться", - считает руководитель подразделения по Самарской области АСРО "Кадастровые инженеры" Максим Куприн.

Он также рассказал, что как к кадастровому инженеру к нему поступало немало запросов, связанных с оформлением гаражей. "К сожалению, в отсутствие правового регулирования, решить их было возможно только в судебном порядке, а в случаях, когда гараж размещался на земельном участке, градостроительный регламент которого не предусматривал размещение гаражей, то и в судебном порядке решить их было невозможно", - поделился он.