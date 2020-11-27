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Черная пятница в "Космопорте": где ловить скидки

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРК "Космопорт" стартовала Черная пятница — время самых выгодных покупок. Собрали информацию о том, какие магазины приняли участие в акции.

В магазине обуви мировых брендов Rendez-Vous покупателей ждут скидки от 37%. Действует акция до 30 ноября.

В магазине детской одежды Acoola также до 30 ноября скидки 40% на весь ассортимент, включая товары с бирками SALE.

В "Снежной Королеве" скидки от 30% на зимнюю коллекцию и норковые шубы.

Срок действия акции: до 30 ноября.

До 60% можно сэкономить на покупках в магазине Kanzler. Скидки распространяются на выделенный ассортимент.

Срок действия акции: до 30 ноября.

Puma в честь Black Friday делает предложение "Скидки до 50% +30% дополнительно".

Срок действия акции: до 30 ноября.

В фирменном магазине Samsung скидки до 20 тыс. рублей на смартфоны Galaxy S20, планшеты Galaxy Tab S6, носимые устройства Watch 3, Buds Live.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В сертифицированном магазине LEGO® действуют скидки до 50% почти на 200 популярных и эксклюзивных конструкторов, а также аксессуаров.

Блестящий LEGO® Harley-Davidson Fat Boy®, международная космическая станция, невероятный LEGO® MINDSTORMS EV3 и многое другое.

Срок действия акции: до 30 ноября.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПЯТНИЦА УЛЕТНЫХ СКИДОК В ЛАПОТКЕ!

В обувном "Лапотке" можно сэкономить до 70% при покупке летней обуви, до 50% — туфель и кроссовок, до 30% — зимней обуви.

В магазине Colinʼs действует дополнительная скидка 25% на все товары.

Срок действия акции: до 30 ноября.

Магазин сумок и аксессуаров Leo Ventoni предоставляет отличную возможность приобрести подарки к Новому году со скидкой до 50%.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В HENDERSON можно приобрести мужскую одежду, обувь и аксессуары с дополнительной выгодой -15%. Скидка распространяется на весь ассортимент.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В магазине "Галамарт" скидки 30% на все товары.

Срок действия акции: до 28 ноября.

В магазине "Конфаэль" скидки на:

  • лакомства для здоровья — 40%;
  • иммунную коллекцию — 40%;
  • шоколадную косметику — 30%;
  • шоколад для взрослых — 30%;
  • весовые конфеты — 30%.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В "Эконике" скидки на выделенный ассортимент.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В Organic Shop скидки до 60% на весь ассортимент.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В Tamaris скидки от 20 до 30%. Также на весь ассортимент.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В магазине Street Beat скидки до 30%.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В магазине Московского ювелирного завода скидки до 70% на украшения из золота и платины со вставками из драгоценных камней.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В ювелирном салоне "Наше золото" скидки до 60%.

Срок действия акции: до 30 ноября.

В "Здоровите" акция -50% на второй аналогичный товар в чеке "BOMBBAR" и "CHIKALAB".

Срок действия акции: до 30 ноября.

Все акции ТРК "Космопорт" можно отслеживать на главном сайте и в социальных сетях:
cosmoport-s.ru
instagram.com/cosmoportmall/
vk.com/cosmoport_s

Теги: ТРК Космопорт Черная пятница акция скидки магазины шопинг торговые центры Самара
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