Как купить подлинный бриллиант в интернете

Праздничный сезон уже наступил, и пора подумать о том, как порадовать своих любимых и близких людей новогодними подарками, которые навсегда сохранятся в памяти. Ведь нет ничего приятнее, чем яркие воспоминания о главных событиях жизни, а Новый год — это как раз такое событие.

ALROSA, кольцо из коллекции Престиж

Однако, в предновогодних хлопотах, подготовительной суете и спешке нужно быть особенно бдительными при выборе уникальных и дорогостоящих подарков. Ведь цена, выгодные предложения и привлекательные скидки в дорого и искусно украшенных магазинах — совсем не гарантируют высокое качество товаров и их аутентичность. Даже сами продавцы могут быть не в курсе того, что их ассортимент не соответствует нормам и стандартам качества. Поэтому есть высокие риски приобрести дорогой, но при этом контрафактный подарок. Прежде всего, это касается, конечно, ювелирных изделий.

Украшения с драгоценными камнями всегда считались самым лучшим подарком как для женщин, так и для мужчин. И идеальным, самым популярным вариантом из драгоценных камней по-прежнему является бриллиант.

ALROSA, кольцо из коллекции Престиж

Для особых случаев камень нужен особенный — подлинный бриллиант, история которого безупречна от момента добычи до стадии обрамления драгоценным металлом.

Однако российский ювелирный рынок переживает непростые времена — почти половина драгоценных украшений, каменей и драгметаллов находится за пределами контроля надзорных органов и реализуются "в серую". Именно такие данные озвучил Минфин РФ в декабре 2020 года.

Зачастую, приобретая сияющий бриллиант, российский потребитель по цене настоящего камня по факту платит за его синтетический аналог. Так как же выбрать подлинно драгоценный подарок и избежать риска приобрести фальсификат и ювелирный "неликвид"?

ALROSA, кольцо из коллекции Конфети

Идеальный вариант — купить напрямую у производителя через собственный онлайн-магазин бренда. Так, в декабре компания АЛРОСА — лидер алмазодобывающей отрасли мира — запустила онлайн-магазин alrosadiamond.ru. Сегодня на этой площадке представлено более тысячи ювелирных украшений. Помимо покупки готового украшения, можно приобрести неоправленный бриллиант или заказать персональное ювелирное изделие с помощью специального сервиса "конструктор".

ALROSA, кольцо из коллекции Престиж

"Онлайн-магазин — это новое направление для АЛРОСА. Основная задача этого этапа — встроиться в рынок, вести работу по продвижению натуральных бриллиантов с гарантированным происхождением и донести до рынка необходимость работы по высоким стандартам прозрачности. На сайте представлен далеко не весь ассортимент, взыскательные клиенты могут обсудить с консультантами возможность подбора украшения в чате сайта или по телефону. Многое из представленных коллекций произведены ювелирной группой Смоленские бриллианты, в настоящее время мы активно работаем над обновлением ассортиментной матрицы", — уточняет директор Ювелирной группы "АЛРОСА" Ирина Морозовская.

В компании отмечают, АЛРОСА является единственной в России компанией с полностью вертикально-интегрированным производством, в ее портфеле активов собственные мощности по добыче, огранке алмазов, производству ювелирных изделий и их реализации. Что это дает потребителю? Уверенность и абсолютные гарантии подлинности и происхождения камней, так как в закрытом производственном цикле полностью исключено участие третьих лиц и соответственно любые подмены драгоценного камня.

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