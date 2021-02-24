Жители Самары могут получить знания о сделках с недвижимостью онлайн

Любые операции с недвижимостью требуют знаний, чтобы обезопасить сделку и пройти по всем ее этапам "как по нотам". Можно найти хороших юристов и риэлторов, но все равно важно самому получить базовые знания, которые в дальнейшем помогут избежать многих ошибок. В прошлом году, когда основная деловая активность переместилась в онлайн, в Самаре появилась такая школа для продавцов и покупателей - "Я ЭКСПЕРТ в мире недвижимости". Сегодня Волга Ньюс беседует с ее основателем Юлией Овечкиной.

- Как появилась идея открыть онлайн-школу недвижимости?

- Знаете, за 20 лет я накопила такой багаж знаний, что в один прекрасный день поняла - пора делиться с миром. И хотя я основатель и руководитель агентства недвижимости, но мои компетенции касаются не только этой сферы. Я практикующий юрист и медиатор.

К сожалению, недвижимость принадлежит к той категории, в которой доверчивых собственников подстерегают риски быть введенными в заблуждение. Финансовая ценность квадратных метров создает благоприятные условия для всевозможных махинаций со стороны нечестных продавцов и мошенников. Нечистые на руку люди пользуются неосведомленностью граждан в юридических вопросах, их незнанием рынка, поэтому число афер с недвижимостью постоянно растет.

Покупка квартиры - один из самых значимых и волнительных этапов в жизни каждого человека. Случается, что переполненные радостью покупатели теряют бдительность, особенно когда мечта о собственной квартире вот-вот сбудется. А к вопросам такого рода необходимо подходить максимально подготовленным.

Чтобы не попасть на удочку мошенников и квартирных аферистов, вам лично необходимо погрузиться в юридические аспекты, а при обращении за профессиональной помощью знать, как правильно выбрать агентство недвижимости. Вот так и родилась идея создать онлайн-школу.

- Любая школа предполагает освоение базовых знаний. Чему вы учите своих учеников?

- Мы учим покупать и продавать недвижимость, разбираться во многих юридических аспектах, необходимых при совершении сделок.

Это значит, что полученные знания значительно снизят риски любых операций на рынке недвижимости. Ведь недаром же говорят: предупрежден - значит вооружен. Мы вооружаем знаниями.

- У вас сейчас есть набор слушателей?

- Да, набор идет на второй поток курса. Он стартует 1 марта и называется "Покупай квартиру без рисков и переплат". Его основная цель - предоставить покупателям необходимую информацию для совершения сделок с недвижимостью безопасно и без переплат.

Мы даем пошаговый алгоритм самостоятельного приобретения недвижимости с фокусом на все ключевые этапы покупки, раскрываем детали на реальных примерах из жизни.

- Как вы считаете, кому будет интересен этот курс?

- Всем, кому важна безопасная покупка недвижимости. Тем, кто хочет знать, как определить реальную стоимость квартиры. Тем, кто намерен выгодно оформить ипотеку и получить преференции банков. Тем, кто хочет освоить алгоритм приобретения недвижимости и пройти путь покупки с экспертами, юристами и ипотечными брокерами. Наконец, тем, кто хочет поменять профессию.

- На что может рассчитывать слушатель, придя в вашу школу на этот курс?

- Мы готовы провести каждого слушателя за руку и обойти все подводные камни, подсказать лучший выход, чтобы избежать сложных моментов, связанных с приобретением недвижимости, проверкой документов и оценкой рисков потери права собственности. В этом нам помогут специалисты юридического департамента. Мы предоставим возможность воспользоваться услугами профессиональных юристов, чтобы получить застрахованное правовое заключение и оценку рисков потери права собственности. Наши ипотечные брокеры проанализируют все программы банков и помогут выбрать самые выгодные условия кредитования. Мы сможем помочь при страховании ипотечных продуктов и рефинансировании уже имеющихся кредитов.

- Какова продолжительность курса и насколько реально за это время освоить азы профессии риэлтора?

- Программа рассчитана на 14 дней. Уникальные знания, которые обучающиеся получат на курсе, помогут избежать ошибок при покупке недвижимости и не стать жертвами мошенников, а также позволят многократно совершать операции с недвижимостью для себя, своих знакомых и родственников. А в целом дадут старт для обретения новой профессии. Скажу лишь, что наши выпускники первого потока уже приняты на работу в агентства недвижимости Москвы, Казани и Сочи. Конечно, чтобы стать профессионалом, потребуется опыт, но все, что необходимо для старта, вы получите на курсе. В нашей школе мы гарантируем желающим трудоустройство в любом городе России.

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