Праздник весны и красоты в Космопорте

ТРК "Космопорт" поздравляет своих очаровательных посетительниц с наступающим Международным женским днем и приглашает вместе встретить этот праздник с различными мероприятиями и участием в конкурсе.

8-го марта в 15:00 в центральном атриуме ТРК "Космопорт" пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню: beauty-процедуры, конкурсы, призы от партнеров, фотозона и выступление группы "Пинта Кофе".

Ведущий мероприятия - Антон Скиба

Также на главной сцене выступят стилист Варвара Трейбич, которая поможет собрать стильный образ, и визажист Beauty Tyaka с показательным мастер-классом.

Пока идет подготовка к празднику, в Instagram-аккаунте проходит конкурс, где разыгрываются 3 сертификата номиналом в 3000 рублей, которые можно потратить в любом из магазинов ТРК "Космопорт"!

Успей принять участие: instagram.com