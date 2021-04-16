Как выбрать агентство недвижимости?

Покупка и продажа квартиры — один из самых значимых и волнительных этапов в жизни каждого человека. К вопросам такого рода необходимо подходить максимально подготовлено. Если у вас нет времени часами изучать объявления и возможности для поиска объекта недвижимости или нет желания вникать в юридические тонкости для проведения безопасной покупки, то стоит задуматься о том, чтобы обратиться к профессионалу.

предоставлено Центром недвижимости и права "Огни Самары"

Как же определить, как правильно выбрать агентство недвижимости, на что обратить внимание в первую очередь? С этими вопросами "ВН" обратился к эксперту по сертификации риэлторских услуг на рынке РФ, генеральному директору Центра недвижимости и права "Огни Самары" Юлии Овечкиной.

— Первый признак — принадлежность к Российской Гильдии Риэлторов (РГР) — национальной организации профессиональных участников рынка недвижимости, которая объединяет около 1200 компаний и занимается развитием цивилизованного рынка. Практически во всех регионах России существуют общественные организации, которые входят в РГР. В Самарской области это Поволжская Гильдия Риэлторов.

Второе обязательное условие — сертификация компании, при которой все риски агентства застрахованы, сотрудники прошли обучение, получили аттестаты, и работа происходит согласно госстандартам. Вы можете быть уверены, что такие специалисты профессионально решат любой вопрос, связанный с вашей недвижимостью.

Сведения о сертификации компании и аттестации агента по недвижимости можно получить в едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости.

Единый реестр — это "витрина" системы добровольной сертификации, которая была создана Российской Гильдией Риэлторов. Агентство, пройдя сертификацию, подтверждает, что оказывает качественные услуги, соответствующие стандартам, и становится участником единого реестра.

Сайт единого реестра работает как поисковик — любой человек, желающий получить качественную риэлторскую услугу, может ввести поиск по региону, городу, название компании или имя, фамилию риэлтора.

Главная задача, которую реестр помогает решить людям, — это поиск проверенного и надежного агентства недвижимости, обратившись в которое клиент может рассчитывать на качественную и безопасную услугу.

Почему важно обращаться именно в агентства недвижимости и обязательно заключать договор на оказание услуг? По договору агентство берет на себя ответственность перед клиентом за причинение ущерба своими действиями или бездействием в результате допущенных нарушений федеральных законов, национальных стандартов, а в случае сертификации агентства недвижимости, профессиональная деятельность еще и застрахована.

Возможности агентства гораздо шире, чем частного риэлтора. Агентство недвижимости, кроме штатных риэлторов, может позволить себе содержать юристов. Я глубоко убеждена, что агенты по недвижимости должны быть профессиональными продажниками и переговорщиками, а решение юридических вопросов и оценку рисков потери права собственности должны осуществлять юристы.

Предел ответственности частных риэлторов перед клиентом скорее всего будет ограничен размером вознаграждения. Как правило, они не заключают договоры на оказание услуг, что затруднит впоследствии возможность доказать их причастность к совершенной сделке.

В нашем агентстве бизнес-процессы состоят из четырех этапов. Сначала юридический департамент проводит оценку рисков потери права собственности по всем переходам прав на объект недвижимости. Затем — проверяет всех собственников, по всем переходам права собственности квартиры на предмет банкротства, исполнительных производств и судебных споров. После этого готовит правовые заключения для клиентов и только тогда принимает решение о допуске агента к сделке.

"Огни Самары" — это сертифицированная компания с застрахованными рисками, работающая на рынке недвижимости более 20 лет.

При заказе юридического сопровождения и оценке рисков потери права собственности наши клиенты получают правовое заключение, пожизненную гарантию, застрахованную сделку в рамках сертификации компании.

Покупая недвижимость, не играйте в рулетку, обращайтесь к профессионалам за сопровождением сделки!

Центр Недвижимости и Права "Огни Самары"

Адрес: ул. Гагарина 21, ул. Георгия Димитрова 93

Телефон: 8 (846) 989-12-09

Сайт: os163.ru

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