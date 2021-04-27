"Фабрику-Смирнов" уличили в фальсификации колбасы

ООО "Фабрика-Смирнов" оштрафовали на 50 тыс. руб. за производство фальсифицированной продукции.

Летом минувшего года инспектор госветнадзора взял пробу колбасы "Докторская" производства "Фабрики-Смирнов" в магазине "Светофор". Лабораторные исследования показали, что в продукции занижена доля белка - 10,14% (при нормативе не менее 12%), что является одним из способов фальсификации.

На фабрику наложили штраф в размере 150 тыс. рублей. Производитель не согласился с суммой наказания и обратился в суд. Там представители "Фабрики-Смирнов" признали вину и раскаялись в содеянном. Суд принял во внимание, что некачественная продукция не понесла негативных последствий, а компания находится в тяжелом финансовом положении, и сократил сумму штрафа в три раза.