16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
"Фабрику-Смирнов" уличили в фальсификации колбасы Шесть правил безопасного онлайн-шопинга Как авиапассажирам разыскать потерянный багаж Областной Роспотребнадзор изъял с прилавков 19 тонн молочной продукции с кишечной палочкой Строительную компанию "Владимир" предупредили за нарушение прав дольщиков

Права потребителя

"Фабрику-Смирнов" уличили в фальсификации колбасы

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Фабрика-Смирнов" оштрафовали на 50 тыс. руб. за производство фальсифицированной продукции.

Летом минувшего года инспектор госветнадзора взял пробу колбасы "Докторская" производства "Фабрики-Смирнов" в магазине "Светофор". Лабораторные исследования показали, что в продукции занижена доля белка - 10,14% (при нормативе не менее 12%), что является одним из способов фальсификации.

На фабрику наложили штраф в размере 150 тыс. рублей. Производитель не согласился с суммой наказания и обратился в суд. Там представители "Фабрики-Смирнов" признали вину и раскаялись в содеянном. Суд принял во внимание, что некачественная продукция не понесла негативных последствий, а компания находится в тяжелом финансовом положении, и сократил сумму штрафа в три раза.

Теги: пищепром колбаса штрафы продукты Самара

Последние комментарии

Виктор Парфенов 16 июля 2018 08:24 Самарцы недовольны качеством обслуживания на междугородних автобусных маршрутах

Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.

Любовь Андреевна Минакова 30 июня 2018 18:10 Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить

А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2