Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут на майские праздники самарцы

Приближаются майские праздники, которые жители России традиционно используют, как небольшой отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же пользователи сервиса отправятся в праздничные дни.
Оказалось, что самые популярные страны для поездок на майские праздники среди самарцев:
- Армения
- Турция
- Беларусь
- Азербайджан
- Грузия
В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — около 80%. Среди российских городов по популярности среди самарцев лидируют:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Казань
- Самара
- Нижний Новгород
- Волгоград
- Йошкар-Ола
- Краснодар
- Уфа
По сравнению с прошлым годом количество пользователей, собирающихся в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%. Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась год к году и составляет 6 тыс. руб., а средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13тыс. рублей.
Цена аналогичного перелёта в страны Ближнего зарубежья снизилась на 3% до 29 350 руб., а в страны Дальнего зарубежья — выросла на 9% до 50 250 рублей. При этом средняя стоимость ночи в отелях стран Ближнего зарубежья выросла на 50% до 6 тыс. руб., а в целом в зарубежных отелях средней цены за ночь выросла на 40% до 7 786 рублей.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально