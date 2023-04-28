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Отдых

Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут на майские праздники самарцы

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приближаются майские праздники, которые жители России традиционно используют, как небольшой отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же пользователи сервиса отправятся в праздничные дни.

Оказалось, что самые популярные страны для поездок на майские праздники среди самарцев:

  • Армения
  • Турция
  • Беларусь
  • Азербайджан
  • Грузия

В поездки по России отправятся большинство пользователей сервиса — около 80%. Среди российских городов по популярности среди самарцев лидируют:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Сочи
  • Казань
  • Самара
  • Нижний Новгород
  • Волгоград
  • Йошкар-Ола
  • Краснодар
  • Уфа

По сравнению с прошлым годом количество пользователей, собирающихся в поездки на майские праздники, увеличилось на 20%. Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась год к году и составляет 6 тыс. руб., а средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13тыс. рублей.

Цена аналогичного перелёта в страны Ближнего зарубежья снизилась на 3% до 29 350 руб., а в страны Дальнего зарубежья — выросла на 9% до 50 250 рублей. При этом средняя стоимость ночи в отелях стран Ближнего зарубежья выросла на 50% до 6 тыс. руб., а в целом в зарубежных отелях средней цены за ночь выросла на 40% до 7 786 рублей.

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

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Проскурякова Екатерина 14 марта 2018 16:41 Возле "Меги" открылась фермерская ярмарка

В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально

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