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Шопинг Отдых

В Самаре откроются первые бутики MAAG и ECRU

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На майских праздниках состоится открытие двух бутиков MAAG и ECRU, которые заменят полюбившиеся бренды Zara и Bershka. Об этом сообщает пресс-служба ТРК "Космопорт".

Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

"Открытие состоится на майских праздниках, - говорится в сообщении. - Обновленные концептуальные бренды для мужчин, женщин и детей покорят сердца самарских модников".

Стоит отметить, что MAAG и ECRU уже представили свои коллекции, с ними можно ознакомиться на сайтах компаний.

Последние комментарии

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Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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