В Самаре откроются первые бутики MAAG и ECRU

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На майских праздниках состоится открытие двух бутиков MAAG и ECRU, которые заменят полюбившиеся бренды Zara и Bershka. Об этом сообщает пресс-служба ТРК "Космопорт".

Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

"Открытие состоится на майских праздниках, - говорится в сообщении. - Обновленные концептуальные бренды для мужчин, женщин и детей покорят сердца самарских модников". Стоит отметить, что MAAG и ECRU уже представили свои коллекции, с ними можно ознакомиться на сайтах компаний.