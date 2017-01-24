Платить ресурсоснабжающим организациям можно в обход УК

Многие самарцы недовольны тем, как их коммунальными платежами распоряжаются управляющие компании, и всерьез задумываются над тем, как начать платить поставщикам энергоресурсов напрямую. Чтобы реализовать эту идею, законодательством предусмотрено два варианта развития событий.

Сплошная выгода

Самым распространенным вариантом оплаты услуг ЖКХ, минуя УК, является создание товарищества собственников жилья. Согласно ст. 135 Жилищного кодекса, ТСЖ признается некоммерческая организация, объединяющая собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом. Оно учреждается на общем собрании собственников жилья МКД, и впоследствии становится полноценным юридическим лицом, имеющим свой счет в банке и обязанность платить налоги.

Плюсов у ТСЖ немало. Ведь не секрет, что множество жителей многоквартирных домов в Самаре уже сталкивались с тем, как их прежняя УК внезапно исчезала, оставив лишь долги. Или другая ситуация, когда за один и тот же дом борются две УК, каждая из которых рассылает собственные платежки. К тому же средства, собираемые с жителей, попадают в "общий котел" на большое количество домов, и это не позволяет оперативно решать проблемы каждого конкретного строения.

Как самарцы будут платить за вывоз мусора в новом году Пересуды о том, что с 1 января 2017 года мы будем платить за вывоз твердых коммунальных отходов по новой схеме, идут среди собственников жилья не первый месяц. Однако правительство РФ недавно решило на время "заморозить" реформу. Выясним сегодня, в чем именно она заключается и когда все-таки ждать ее вступления в законную силу.

Как отмечает руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских, главный плюс создания ТСЖ - в том, что жители получают возможность сами следить за денежными средствами, собираемыми с дома, и сами принимают решение о их расходовании. "Это, кстати, повышает и собираемость средств - нередко, видя полное бездействие УК, граждане не хотят платить, - добавляет он. - А тут жители вместе распоряжаются деньгами и реально видят правильность начисления платы. Кстати, это касается и средств, которые собираются по программе капремонта. ТСЖ имеет право создать собственный специальный счет. В этом случае собираемые с жильцов деньги идут только на капремонт этого дома, и все вопросы, в том числе по срокам и очередности тех или иных действий (ремонта кровли, подъезда, утепления фасада), решаются на общем собрании".



Особый случай

Казалось бы, вышеописанная схема уже давно всем известна. Но в последнее время между собственниками жилья в МКД и коммунальными службами все чаще стали возникать новые, ранее не практикуемые схемы.

Все мы уже привыкли, что за свет, газ и водоснабжение с водоотведением мы платим напрямую поставщикам этих услуг. Но мало кто в курсе, что собственники квартир в МКД могут заключить прямой договор и с теплоснабжающей организацией, услуги которой обычно прописаны в общей квитанции за ЖКУ. При этом обязанность оформить такой договор между жильцами и ресурсоснабжающей организацией будет лежать на УК. Ее специалисты должны ежемесячно производить сверку показателей общедомовых приборов, чтобы выяснить, кто из жильцов платит, а кто нет.

Платежи за содержание и ремонт внутридомовых сетей в этом случае по-прежнему будет взимать УК. Решение по этому вопросу должно принимать общее собрание собственников дома. Тем не менее, по словам Виктора Часовских, такая форма может оказаться менее выгодной, нежели создание ТСЖ, т.к. механизм гораздо менее отработан.