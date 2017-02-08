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Досуг Отдых

Опубликован график февральских спортивных мероприятий на ГЛК "Красная Глинка"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 8 февраля на пятой трассе состоятся соревнования на Кубок Самарской области по горнолыжному спорту (слалом).

Там же, в субботу, 11 февраля, пройдут заезды "СОКолята" (III этап, слалом-гигант).

18 февраля на второй трассе состоятся открытые соревнования среди любителей (слалом-гигант). А 21 февраля на первой трассе будет разыгран Кубок "Жемчужина России" среди любителей горнолыжного спорта (слалом-гигант). В среду, 22 февраля соревнования в дисциплине слалом продолжатся на пятой трассе, в четверг, 23-го - спортсмены сразятся в супер-гиганте на первой трассе.

23, в День защитника Отечества на новой площадке горнолыжного комплекса состоится праздничная программа.

25 февраля, в субботу на "Глинке" пройдет чемпионат Самарской области по сноуборду (2 трасса, верх). В воскресенье он продолжится в Сноупарке, а во вторник, 28 февраля - в рамках чемпионата пройдут заезды на слалом-гиганте (1 и 4 трассы).

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