Спиртовые добавки и лосьоны останутся под запретом еще на 90 дней

Роспотребнадзор вновь продлил сроки ограничения продажи спиртосодержащей непищевой продукции.
Реализация предыдущих Постановлений Главного государственного санитарного врача показала результативность принятых мер. В 2017 году количество алкогольных отравлений снизилось на 24%, сообщают в ведомстве. Количество смертей от алкогольного отравления сократилось почти вдвое.
Новые ограничительные меры были поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами.
Вместе с тем, как отмечают эксперты, сегодня отмечается замена видов фальсифицированной непищевой спиртсодержащей продукции на пищевую, а именно спиртосодержащие пищевые ароматизаторы и добавки. В связи с этим Роспотребнадзор предложил продлить сроки ограничения реализации отдельных их видов и приостановить их розничную торговлю на 90 дней. Предложение поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом в соответствии с поручением Правительства принято Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2017 №39 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области продолжается работа "горячих линий" для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления и, в том числе, по фактам обнаружения запрещенной продукции в продаже.
Интересующие вопросы специалистам Управления можно задать по телефонам:
В праздничные и выходные дни, самарцы могут задать вопросы дежурному сотруднику по телефону: тел. (846) 260-38-25.
Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений — 8 (800) 100-00-04.
тел. (846) 266-98-47 — отдел надзора по гигиене питания по спиртосодержащей пищевой продукции
тел. (846) 337-66-35 — отдел надзора по коммунальной гигиене по спиртосодержащей непищевой продукции
тел. (846) 260-34-73 — отдел защиты прав потребителей
тел. (84670) 2-31-73 — территориальный отдел в Нефтегорском районе
тел. (8482) 37-22-03 — территориальный отдел в городе Тольятти
тел. (84635) 4-04-91 — территориальный отдел в городе Новокуйбышевске
тел. (84639) 3-10-10 — территориальный отдел в городе Чапаевске
тел. (8464) 98-46-16 — территориальный отдел в городе Сызрани
тел. (84661) 2-55-11 — территориальный отдел в городе Отрадном
тел. (84655) 2-45-75 — территориальный отдел в Сергиевском районе