Спиртовые добавки и лосьоны останутся под запретом еще на 90 дней

Роспотребнадзор вновь продлил сроки ограничения продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Реализация предыдущих Постановлений Главного государственного санитарного врача показала результативность принятых мер. В 2017 году количество алкогольных отравлений снизилось на 24%, сообщают в ведомстве. Количество смертей от алкогольного отравления сократилось почти вдвое.

Новые ограничительные меры были поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, сегодня отмечается замена видов фальсифицированной непищевой спиртсодержащей продукции на пищевую, а именно спиртосодержащие пищевые ароматизаторы и добавки. В связи с этим Роспотребнадзор предложил продлить сроки ограничения реализации отдельных их видов и приостановить их розничную торговлю на 90 дней. Предложение поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом в соответствии с поручением Правительства принято Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2017 №39 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области продолжается работа "горячих линий" для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления и, в том числе, по фактам обнаружения запрещенной продукции в продаже.

Интересующие вопросы специалистам Управления можно задать по телефонам:

В праздничные и выходные дни, самарцы могут задать вопросы дежурному сотруднику по телефону: тел. (846) 260-38-25.

Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений — 8 (800) 100-00-04.