16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В каких случаях жалобы граждан будут рассмотрены Роспотребнадзором Пошаговая инструкция безопасных покупок в Интернет Как действовать покупателю в нестандартной ситуации? В Самаре хотят реанимировать муниципальные службы по защите прав потребителей Ведущий "Магаззино" вызвал полицию на Автозаводский рынок в Тольятти

Права потребителя

Спиртовые добавки и лосьоны останутся под запретом еще на 90 дней

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 96
Версия для печати

Роспотребнадзор вновь продлил сроки ограничения продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Реализация предыдущих Постановлений Главного государственного санитарного врача показала результативность принятых мер. В 2017 году количество алкогольных отравлений снизилось на 24%, сообщают в ведомстве. Количество смертей от алкогольного отравления сократилось почти вдвое.
Новые ограничительные меры были поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, сегодня отмечается замена видов фальсифицированной непищевой спиртсодержащей продукции на пищевую, а именно спиртосодержащие пищевые ароматизаторы и добавки. В связи с этим Роспотребнадзор предложил продлить сроки ограничения реализации отдельных их видов и приостановить их розничную торговлю на 90 дней. Предложение поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом в соответствии с поручением Правительства принято Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2017 №39 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области продолжается работа "горячих линий" для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления и, в том числе, по фактам обнаружения запрещенной продукции в продаже.

Интересующие вопросы специалистам Управления можно задать по телефонам:

тел. (846) 266-98-47 — отдел надзора по гигиене питания по спиртосодержащей пищевой продукции
тел. (846) 337-66-35 — отдел надзора по коммунальной гигиене по спиртосодержащей непищевой продукции
тел. (846) 260-34-73 — отдел защиты прав потребителей
тел. (84670) 2-31-73 — территориальный отдел в Нефтегорском районе
тел. (8482) 37-22-03 — территориальный отдел в городе Тольятти
тел. (84635) 4-04-91 — территориальный отдел в городе Новокуйбышевске
тел. (84639) 3-10-10 — территориальный отдел в городе Чапаевске
тел. (8464) 98-46-16 — территориальный отдел в городе Сызрани
тел. (84661) 2-55-11 — территориальный отдел в городе Отрадном
тел. (84655) 2-45-75 — территориальный отдел в Сергиевском районе

В праздничные и выходные дни, самарцы могут задать вопросы дежурному сотруднику по телефону: тел. (846) 260-38-25.

Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений — 8 (800) 100-00-04.

Теги: Роспотребнадзор боярышник Самара отравление алкоголь спирт нарушения запрет торговля

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

Фото на сайте

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30