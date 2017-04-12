Какие продукты покупают самарцы в Великий Пост

Аналитики торговой сети "Перекресток" выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян в период Великого Поста*, а также жители каких городов России чаще всего отказываются от "непостных" продуктов.
География Поста
Абсолютным лидером стала Москва, где в период Великого Поста снижаются продажи всех категорий продуктов, запрещенных в Пост. Так, в российской столице больше всего снизились продажи говядины (-16%), свинины (-12%) и алкоголя (-8%).
На втором месте располагаются Казань и Уфа, жители которых в Пост чаще всего отказываются от свинины (-29% и -11% соответственно), рыбы (-26% и -15%) и алкоголя (-7% и -3%). Однако в обоих городах растет доля продаж птицы: больше всего в Уфе (+34%) и незначительно — в Казани (+5%).
Стоит также отметить Нижний Новгород — город-лидер по снижению продаж алкоголя в Пост (-37%), при среднем значении по России — минус 8%. Нижегородцы чаще всего отказываются от таких продуктов, как свинина (-22%), масло сливочное (-21%), рыба (-12%).
На последней строчке рейтинга "постящихся" городов расположены Самара и Екатеринбург. В Самаре растут практически все "непостные" категории, кроме алкоголя (-22%) и говядины (-10%), продажи рыбы увеличиваются на 35%, птицы — на 34%, свинины — на 13% и молочной гастрономии на 6%.
Екатеринбурге подают продажи говядины (-23%) и свинины (-8%), растут продажи молочной продукции (+18%), птицы (+12%), рыбы (+3%) и алкоголя (+1%).
Что едят россияне?
В Пост отмечается рост продаж кондитерских изделий (+18%) — пряники, конфеты, шоколадные пасты, восточные сладости, шоколад и батончики, кексы и рулеты. Наибольшим спросом сладости пользуются в Екатеринбурге (+38%), Нижнем Новгороде (+31%) и Самаре (+31%).
Растут продажи круп и зерновых, особенно пользуется популярностью чечевица (+23%) и гречка (+14%). Высокие продажи демонстрируют макароны и макаронные изделия (+46%), мука (+64%). Категория овощных консервов растет во всех регионах России (+23%), наибольшим спросом пользуются овощная икра (кабачковая, баклажанная, грибная), маслины, овощные смеси, огурцы, лечо, томаты, фасоль. Повышенный спрос в период Поста наблюдается и в категории орехов, среди основных — смеси орехов, арахис, кешью, фундук.
В Пост россияне предпочитают и замороженную плодоовощную продукцию: грибы (+89%), овощные смеси (+11%), ягоды (+8%). Самыми популярными свежими овощами являются помидоры (+49%), грибы (+33%), огурцы (+18%). Среди фруктов лидируют бананы, груши и яблоки. Продажи цитрусовых и экзотических фруктов падают.
ТОП-5 продаж постных продуктов в Самаре
В Самаре лидером продаж в Великий Пост стала икра кабачковая, баклажанная и грибная (+165%). Также отмечается высокий рост продаж муки (+88%). В ТОП-5 популярных категорий товаров вошли консервированные грибы (+69%), макароны (+67%) и чечевица (+45%).
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?