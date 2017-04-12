Какие продукты покупают самарцы в Великий Пост

Аналитики торговой сети "Перекресток" выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян в период Великого Поста*, а также жители каких городов России чаще всего отказываются от "непостных" продуктов.

География Поста

Абсолютным лидером стала Москва, где в период Великого Поста снижаются продажи всех категорий продуктов, запрещенных в Пост. Так, в российской столице больше всего снизились продажи говядины (-16%), свинины (-12%) и алкоголя (-8%).

На втором месте располагаются Казань и Уфа, жители которых в Пост чаще всего отказываются от свинины (-29% и -11% соответственно), рыбы (-26% и -15%) и алкоголя (-7% и -3%). Однако в обоих городах растет доля продаж птицы: больше всего в Уфе (+34%) и незначительно — в Казани (+5%).

Стоит также отметить Нижний Новгород — город-лидер по снижению продаж алкоголя в Пост (-37%), при среднем значении по России — минус 8%. Нижегородцы чаще всего отказываются от таких продуктов, как свинина (-22%), масло сливочное (-21%), рыба (-12%).

На последней строчке рейтинга "постящихся" городов расположены Самара и Екатеринбург. В Самаре растут практически все "непостные" категории, кроме алкоголя (-22%) и говядины (-10%), продажи рыбы увеличиваются на 35%, птицы — на 34%, свинины — на 13% и молочной гастрономии на 6%.

Екатеринбурге подают продажи говядины (-23%) и свинины (-8%), растут продажи молочной продукции (+18%), птицы (+12%), рыбы (+3%) и алкоголя (+1%).





Перед Пасхой цены на куриные яйца останутся на прежнем уровне В воскресенье, 16 апреля, самарцы будут отмечать Пасху и, как водится, украшать вареные вкрутую яйца к столу. Мы прошлись по самарским рынкам, заглянули в супермаркеты и узнали, почем нынче этот атрибут православного праздника.

Что едят россияне?

В Пост отмечается рост продаж кондитерских изделий (+18%) — пряники, конфеты, шоколадные пасты, восточные сладости, шоколад и батончики, кексы и рулеты. Наибольшим спросом сладости пользуются в Екатеринбурге (+38%), Нижнем Новгороде (+31%) и Самаре (+31%).

Растут продажи круп и зерновых, особенно пользуется популярностью чечевица (+23%) и гречка (+14%). Высокие продажи демонстрируют макароны и макаронные изделия (+46%), мука (+64%). Категория овощных консервов растет во всех регионах России (+23%), наибольшим спросом пользуются овощная икра (кабачковая, баклажанная, грибная), маслины, овощные смеси, огурцы, лечо, томаты, фасоль. Повышенный спрос в период Поста наблюдается и в категории орехов, среди основных — смеси орехов, арахис, кешью, фундук.

В Пост россияне предпочитают и замороженную плодоовощную продукцию: грибы (+89%), овощные смеси (+11%), ягоды (+8%). Самыми популярными свежими овощами являются помидоры (+49%), грибы (+33%), огурцы (+18%). Среди фруктов лидируют бананы, груши и яблоки. Продажи цитрусовых и экзотических фруктов падают.



ТОП-5 продаж постных продуктов в Самаре

В Самаре лидером продаж в Великий Пост стала икра кабачковая, баклажанная и грибная (+165%). Также отмечается высокий рост продаж муки (+88%). В ТОП-5 популярных категорий товаров вошли консервированные грибы (+69%), макароны (+67%) и чечевица (+45%).