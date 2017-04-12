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Права потребителя

В Тольяттинском торговом центре выявлено 26 шуб без маркировки общей стоимостью почти в 2 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 года №787 "О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" специалистами управления была проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ТЦ "Империя" г. Тольятти. Основанием для проведения проверки явилось обращение гражданина, права которого нарушены.

В ходе  контрольного мероприятия установлена продажа товаров без обязательной маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно: в реализации находились меховые торговой марки "ДИАНА" изделия 26 наименований на общую сумму 1 845 тыс. рублей, при сопоставлении информации на маркировке меховых изделий, предъявленных товарно-сопроводительных документов, информации, размещенной на сайте "Контроль маркировки изделий RFID-метками", установлено несоответствие (невозможность идентифицировать) КИЗов и  реализуемого товара.

По факту выявленного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя  составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи судебного участка № 104 Автозаводского судебного района Тольятти индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности.

Теги: Тольятти шубы маркировка Роспотребнадзор нарушения права потребителя торговля

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