В Тольяттинском торговом центре выявлено 26 шуб без маркировки общей стоимостью почти в 2 млн рублей

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 года №787 "О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" специалистами управления была проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ТЦ "Империя" г. Тольятти. Основанием для проведения проверки явилось обращение гражданина, права которого нарушены.

В ходе контрольного мероприятия установлена продажа товаров без обязательной маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а именно: в реализации находились меховые торговой марки "ДИАНА" изделия 26 наименований на общую сумму 1 845 тыс. рублей, при сопоставлении информации на маркировке меховых изделий, предъявленных товарно-сопроводительных документов, информации, размещенной на сайте "Контроль маркировки изделий RFID-метками", установлено несоответствие (невозможность идентифицировать) КИЗов и реализуемого товара.

По факту выявленного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Постановлением Мирового судьи судебного участка № 104 Автозаводского судебного района Тольятти индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности.