Самарцев приглашают на военно-патриотические экскурсии к 72-летию Великой Победы

Традиционно к майским праздникам самарские туроператоры подготовили несколько программ, которые позволят прикоснуться к истории, почтить память наших соотечественников и узнать много интересного о нелегких для нашей страны военных годах.

Как это было

30 апреля все желающие смогут отправиться в однодневный сборный тур ''Помним! Гордимся! '' и поучаствовать в военно-исторической реконструкции. Поездка предполагает посещение нескольких поселков Кинельского района. В пути вас ждет рассказ экскурсовода о том, как жил наш край в нелегкое военное время, как куйбышевцы вместе со всей страной ковали победу, как жили простые люди, имена которых вошли в историю нашей губернии.

В поселке Алексеевка состоится возложение цветов к памятнику семье Володичкиных, посвященному подвигу матери, проводившей на фронт всех своих сыновей.

В Усть-Кинельском, в музее истории Сельскохозяйственной академии, можно будет увидеть реликвии, привезенные поисковым отрядом с мест боевых событий. В годы войны это учебное заведение являлось базой для формирования 356-й стрелковой дивизии, которая прошла от стен института до Берлина и Эльбы.

В поселке Формальный участников группы ждет обед из полевой кухни, а затем — военно-историческая реконструкция "Партизанская война", которая покажет события, происходившие 30 апреля 1943 года в Краснодарском крае, близ границ с Украиной. В ходе представления будет задействована легкая и тяжелая техника времен Великой Отечественной войны — как советские, так и немецкие образцы.

Продолжительность программы составит 6 часов, стоимость участия — 1200 рублей на человека. "С собой желательно взять цветы для возложения к памятнику, а также фотографии ваших родных, о жизни которых в годы Великой Отечественной войны вы могли бы рассказать", — рассказывает руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "Самараинтур" Татьяна Федорова.

Утверждены дни и время бронирования путевок в летние лагеря Министерство социально-демографической и семейной политики определило даты бронирования льготных путевок в летние загородные оздоровительные лагеря Самарской области. В течение трех дней - 21, 22 и 24 апреля - родителям можно будет определится с местом отдыха детей и выбрать один из 33 лагерей.

Как жилось в Самаре дипломатам

9 мая самарцев приглашают прогуляться по центру города и узнать много интересного в ходе экскурсии "Запасная столица СССР — Город Куйбышев. 22 посольства". "Вы увидите здания, где располагались посольства, перевезенные в наш город из Москвы в 1941 году, — рассказывает экскурсовод туристической компании "У-ра" Эмма Хазанова. — Тогда дипломаты были расселены в лучшие бывшекупеческие особняки, из которых в срочном порядке были выселены жители. По обывательским меркам им были предоставлены шикарные условиях, однако самих дипломатов такая жизнь катастрофически не устраивала, они привыкли к другому".

В завершении программы всех участников ждет посещение военно-исторического музея, где представлено более 10 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории войн XX века.

Экскурсия стартует в 11.00 от ул. Фрунзе, 126. Рассчитана она на 4 часа, ее стоимость — 680 рублей.





Отправляемся в Астрахань на весеннюю рыбалку О том, что Астрахань славится не только арбузами, но и самой лучшей на Волге рыбалкой, наверное, известно всем. Любители рыбной ловли едут сюда на протяжении всего года, однако основной сезон приходится на апрель-май.

135 дней и ночей

Традиционно в майские дни можно побывать в городе-герое Волгограде, например, в рамках железнодорожного тура. Отправление состоится 7 мая, затем ночь в дороге и целый день — в городе-герое. Вечером — отправление в Самару.

"Программа этого дня предлагается весьма насыщенная, охватывающая все основные памятники и значимые места, посвященные подвигу сталинградцев в Великой Отечественной войне", — поясняет заместитель начальника управления регионального развития по Самарскому региону компании "РЖД тур" Людмила Котельникова.

Сначала — обзорная экскурсия с посещением площади Павших Борцов, нулевого километра, Мемориального сквера, Центральной набережной, памятника погибшим мирным жителям Сталинграда, дома сержанта Павлова, руин мельницы Грудинина, Аллеи Героев. Затем — визитная карточка города, памятник-ансамбль на Мамаевом кургане. Еще один знаковый объект — историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и экспозиция "Память Сталинграда". Туристам также предложат побывать в музее "Память" — месте пленения фельдмаршала Фридриха Паулюса, а так же посетить объекты музея-заповедника "Сталинградская битва" с осмотром панорамы "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" и знакомством с экспозицией музея военной техники под открытым небом.

Стоимость такой поездки — 8 800 рублей для взрослого, 6350 рублей — для ребенка от 10 до 17 лет, 5 540 рублей — для детей до 9 лет.

У соседей в Татарстане

В автобусный тур под названием "Там, где ковалась Победа…" с посещением Казани и Болгар можно отправиться с 6 по 8 мая. Вы узнаете, что в первые месяцы войны Казань стала городом первой степени секретности, куда перевезли центральную кладовую Государственного банка СССР, крупные оборонные предприятия, сверхсекретную лабораторию "Уран". В программе тура — посещение Парка Победы, где расположены Мемориал памяти Героям ВОВ с вечным огнем, Стела Победы высотой 42 метра и музей военной техники под открытым небом.

Ну и, конечно же, вас ждет общая обзорная экскурсия по Казани, знакомство с ее самыми яркими улицами и площадями и прогулкой по Кремлю. В завершении — экскурсия по Болгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику. Стоимость такой поездки — от 7650 рублей.





Эмма Хазанова, экскурсовод туристической компании "У-ра":

— В первые месяцы войны иностранные дипломаты были нужны стране, от их решения зависело очень многое, поэтому для них старались организовать все по высшему разряду, чтобы они могли жить, развлекаться, посещать театры, сверкать бриллиантами… И все это — в голодном городе. Многие из особняков, в которых они тогда жили, сегодня находятся в прекрасном состоянии, и самарцы могут в них побывать.