В мае в Загородном вновь откроется кино под открытым небом

В середине-конце мая в Загородном парке возле памятника семье "Аэрокино" вновь планирует начать показы фильмов.

"Пока еще погода стоит довольно холодная, по-этому точную дату открытия я назвать не могу, — прокомментировал Волга Ньюс управляющий "Аэрокино" Павел Миронов. — В любом случае в середине мая мы уже планируем установить оборудование, а при хороших погодных условиях — начать показы".

Цены на билеты с прошлого года не изменятся: 150 рублей в будние, 200 рублей в выходные. Аренда маленьких пуфиков будет стоить 100 рублей, больших — 150 рублей. На территории кинотеатра также будет работать летнее кафе с кухней.

Фильмы, которые покажут в кинотеатре, зрители будут выбрать сами. Для этого можно оставлять свои пожелания в обсуждениях официальной группы "ВКонтакте" и принимать участие в голосованиях.