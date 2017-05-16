Куда самарцам лучше выбрасывать "опасные" отходы

Ртутные лампы и батарейки, несмотря на предупреждающие знаки на этикетках, многие самарцы выбрасывают вместе с остальными отходами в обычные мусорные контейнеры. А между тем, в регионе организован отдельный сбор этих опасных элементов.

Куда выбрасывать лампы?

Правительство РФ призвало в нынешнем году население обратить особое внимание на проблемы окружающей среды. А их, как известно, хватает. Это и загрязнение водоемов, и стихийные свалки. Но многие жители региона даже не догадываются, что собственноручно усугубляют и без того хрупкое экологическое равновесие. Оказывается, всем нам известные энергосберегающие лампы и батарейки, которые мы привыкли выбрасывать вместе с остальным мусором, наносят окружающей среде ни чуть не меньший урон. А между тем, для их утилизации существуют специальные контейнеры.

Ртутные лампы относятся к первому — самому высокому классу опасности, батарейки — ко второму. И в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 в многоквартирных домах сбор и передачу на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп должны обеспечивать управляющие компании. И некоторые управляющие организации на территории обслуживаемого жилищного фонда действительно устанавливают спецконтейнеры для отработанных ламп. Но как быть, если таких емкостей вблизи дома нет?

Оказывается, жители имеют право провести собрание с представителями управляющей компании. Решение об установке спецконтейнера принимается по результату голосования большинством голосов и фиксируется в протоколе собрания. Это документ является основанием для предоставления жителям допуслуги. Вот только работы по установке и обслуживанию таких контейнеров будут осуществляться за счет населения.





Сам себе хозяин

Для жителей частного сектора в Самаре установлены спецконтейнеры — для бесплатного сбора энергосберегающих ламп. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, всего существует 12 адресов. Оттуда использованные ртутьсодержащие лампы поступают в ГУП Самарской области "Экология" — лицензированную организацию, осуществляющую утилизацию опасных отходов. На специальной площадке, в районе закрытого полигона промышленных отходов "Зубчаниновка" происходит их разборка и нейтрализация ртутных паров. Также энергосберегающие лампы можно сдать в магазине "Икея" в специальный контейнер, расположенный у входа в магазин.

Полная информация об адресах приема ртутных ламп в Самаре и карта расположения пунктов приема вторсырья размещена на сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары в рубрике "Горожанам" в подрубрике "Экология".

В Тольятти помимо управляющих компаний ртутьсодержащие лампочки принимают по адресу ул. Коммунальная, 26, 3 этаж, офис 10 — в офисе ООО "Экоград-плюс". Правда, за услугу придется платить — 12 рублей за каждый отработавший свое прибор.





Главная проблема

Батарейки, которые относятся ко второму классу опасности, можно бесплатно сдать в магазинах "Семь+Я" — как в Самаре, так и в области. Как правило, возле входа в торговый зал расположен небольшой пластиковый контейнер с маркировкой. С адресным списком можно ознакомиться на официальном сайте в сети, здесь лишь скажем, что всего в регионе около 80 таких точек с надписью "Батарейке не место в мусорном ведре". Здесь принимают отработанные элементы питания абсолютного любого типа. Дальнейшая их переработка и утилизация проходит в Челябинске на специализированном заводе.

Как самарцы будут платить за вывоз мусора в новом году Пересуды о том, что с 1 января 2017 года мы будем платить за вывоз твердых коммунальных отходов по новой схеме, идут среди собственников жилья не первый месяц. Однако правительство РФ недавно решило на время "заморозить" реформу. Выясним сегодня, в чем именно она заключается и когда все-таки ждать ее вступления в законную силу.

Кроме того, по информации компании "Эковоз" использованные батарейки можно сдать в Самарском государственном техническом университете на ул. Первомайской, 18. В Тольятти батарейки примут в Тольяттинском краеведческом музее (б-р Ленина, 22), Тольяттинской филармонии (ул. Победы, 42), мэрии Тольятти (ул. Белорусская, 33, 1 этаж, на вахте), Тольяттинском государственном университете (ул. Белорусская, 16, корпус А, Институт химии и инженерной экологии), на предприятии "Повтор" (ул. Новозаводская, 2А, ст. 301), в офисе ГК "Эковоз" (ул. Фрунзе, 43А, каб. 104А), школе № 93 (ул. 40 лет Победы, 10), Библиотеке "Экоград" (ул. Свердлова, 5), а также в Жигулевске: в администрации города (ул. Пушкина, 17, 1 этаж) и в офисе ГК "Эковоз" (ул. Нефтяников, 17, 1 этаж).

"Утилизация использованных батареек по сравнению с другими твердыми бытовым отходами является одной из самых сложных проблем, — пояснили Волга Ньюс в Департаменте. — Одна пальчиковая батарейка может отравить 1 кубический метр почвы или 400 литров воды. Поэтому на любой батарейке или аккумуляторе имеется знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, который служит напоминанием о том, что эти вещи нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами".

Специалисты департамента также уточняют, что до недавнего времени в России существовали компании, которые занимались сбором и хранением батареек. Переработка обходилась дорого и не приносила прибыли. В настоящее время единственным предприятием в России, которое готово перерабатывать отработанные батарейки со всей страны является челябинский "Мегаполисресурс". Технология предприятия позволяет перерабатывать щелочные батарейки на 80%.



Опасные осколки

А теперь давайте представим, что ртутная лампа разбилась в помещении. В этом случае, чтобы уберечь здоровье, свое и своих близких, следует соблюдать ряд предосторожностей. Во-первых уборку следует доверить одному человеку. Остальные, чтобы не дышать токсичными парами, должны покинуть помещение. Дверь в комнату нужно закрыть, чтобы токсины не распространялись, а окно — открыть для проветривания. К осколкам лампы нельзя прикасаться голыми руками, обязательно наденьте резиновые перчатки. Для сбора не используют пылесос: только губки, тряпки и т.д.

Куда жаловаться самарцам на нерадивых коммунальщиков Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с коммунальными проблемами - протекающие трубы в подвале дома, сухие деревья над детской площадкой и многое, многое другое. Обычно с жалобами на подобные ситуации мы бежим в свою управляющую компанию. Но за все ли вопросы она отвечает и что делать, если коммунальщики не реагируют на проблемы жильцов? Разберемся.

После сбора поверхность протирают влажным полотенцем, которое вместе с осколками, а также губками помещают в герметичный пакет, не пропускающей воздух. Этот пакет следует выбросить в спецконтейнер.

Если же осколки лампы попали на ковер или другой мягкий предмет, то следует провести анализ на содержание ртути. Только тогда можно будет принять решение о дальнейшей эксплуатации предмета интерьера.

Ну и, наконец, после уборки специалисты советуют провести демеркуризацию (нейтрализацию ртути или ее соединений). В домашних условиях можно провести уборку с применением марганцовки (2 г на литр воды), пищевой соды (400 г на 10 л воды с добавлением 400 г мыльного раствора), хлорсодержащих средств или раствора йода (100 мл на 1 л воды). В случае с марганцовкой раствор надо выдержать на поверхности шесть-восемь часов, после чего его смывают теплой водой. При этом особое внимание нужно уделить щелям и другим скрытым полостям, куда могла попасть ртуть.



Дмитрий Шинкевич, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Самарской области:

— Полный перечень лицензируемых организаций, осуществляющих в том числе сбор, обработку ртутных ламп и батареек, размещен на сайте 63.rpn.gov.ru в разделе "Природопользователи. Лицензирование". Для утилизации люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов в Самарской области применяются установки "Экотром-2", "УРЛ-2м", "УДМ-ЗООО" и др.