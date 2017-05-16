Куда самарцам лучше выбрасывать "опасные" отходы

Ртутные лампы и батарейки, несмотря на предупреждающие знаки на этикетках, многие самарцы выбрасывают вместе с остальными отходами в обычные мусорные контейнеры. А между тем, в регионе организован отдельный сбор этих опасных элементов.
Куда выбрасывать лампы?
Правительство РФ призвало в нынешнем году население обратить особое внимание на проблемы окружающей среды. А их, как известно, хватает. Это и загрязнение водоемов, и стихийные свалки. Но многие жители региона даже не догадываются, что собственноручно усугубляют и без того хрупкое экологическое равновесие. Оказывается, всем нам известные энергосберегающие лампы и батарейки, которые мы привыкли выбрасывать вместе с остальным мусором, наносят окружающей среде ни чуть не меньший урон. А между тем, для их утилизации существуют специальные контейнеры.
Ртутные лампы относятся к первому — самому высокому классу опасности, батарейки — ко второму. И в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 в многоквартирных домах сбор и передачу на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп должны обеспечивать управляющие компании. И некоторые управляющие организации на территории обслуживаемого жилищного фонда действительно устанавливают спецконтейнеры для отработанных ламп. Но как быть, если таких емкостей вблизи дома нет?
Оказывается, жители имеют право провести собрание с представителями управляющей компании. Решение об установке спецконтейнера принимается по результату голосования большинством голосов и фиксируется в протоколе собрания. Это документ является основанием для предоставления жителям допуслуги. Вот только работы по установке и обслуживанию таких контейнеров будут осуществляться за счет населения.
Сам себе хозяин
Для жителей частного сектора в Самаре установлены спецконтейнеры — для бесплатного сбора энергосберегающих ламп. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, всего существует 12 адресов. Оттуда использованные ртутьсодержащие лампы поступают в ГУП Самарской области "Экология" — лицензированную организацию, осуществляющую утилизацию опасных отходов. На специальной площадке, в районе закрытого полигона промышленных отходов "Зубчаниновка" происходит их разборка и нейтрализация ртутных паров. Также энергосберегающие лампы можно сдать в магазине "Икея" в специальный контейнер, расположенный у входа в магазин.
Полная информация об адресах приема ртутных ламп в Самаре и карта расположения пунктов приема вторсырья размещена на сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары в рубрике "Горожанам" в подрубрике "Экология".
В Тольятти помимо управляющих компаний ртутьсодержащие лампочки принимают по адресу ул. Коммунальная, 26, 3 этаж, офис 10 — в офисе ООО "Экоград-плюс". Правда, за услугу придется платить — 12 рублей за каждый отработавший свое прибор.
Главная проблема
Батарейки, которые относятся ко второму классу опасности, можно бесплатно сдать в магазинах "Семь+Я" — как в Самаре, так и в области. Как правило, возле входа в торговый зал расположен небольшой пластиковый контейнер с маркировкой. С адресным списком можно ознакомиться на официальном сайте в сети, здесь лишь скажем, что всего в регионе около 80 таких точек с надписью "Батарейке не место в мусорном ведре". Здесь принимают отработанные элементы питания абсолютного любого типа. Дальнейшая их переработка и утилизация проходит в Челябинске на специализированном заводе.
Кроме того, по информации компании "Эковоз" использованные батарейки можно сдать в Самарском государственном техническом университете на ул. Первомайской, 18. В Тольятти батарейки примут в Тольяттинском краеведческом музее (б-р Ленина, 22), Тольяттинской филармонии (ул. Победы, 42), мэрии Тольятти (ул. Белорусская, 33, 1 этаж, на вахте), Тольяттинском государственном университете (ул. Белорусская, 16, корпус А, Институт химии и инженерной экологии), на предприятии "Повтор" (ул. Новозаводская, 2А, ст. 301), в офисе ГК "Эковоз" (ул. Фрунзе, 43А, каб. 104А), школе № 93 (ул. 40 лет Победы, 10), Библиотеке "Экоград" (ул. Свердлова, 5), а также в Жигулевске: в администрации города (ул. Пушкина, 17, 1 этаж) и в офисе ГК "Эковоз" (ул. Нефтяников, 17, 1 этаж).
"Утилизация использованных батареек по сравнению с другими твердыми бытовым отходами является одной из самых сложных проблем, — пояснили Волга Ньюс в Департаменте. — Одна пальчиковая батарейка может отравить 1 кубический метр почвы или 400 литров воды. Поэтому на любой батарейке или аккумуляторе имеется знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, который служит напоминанием о том, что эти вещи нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами".
Специалисты департамента также уточняют, что до недавнего времени в России существовали компании, которые занимались сбором и хранением батареек. Переработка обходилась дорого и не приносила прибыли. В настоящее время единственным предприятием в России, которое готово перерабатывать отработанные батарейки со всей страны является челябинский "Мегаполисресурс". Технология предприятия позволяет перерабатывать щелочные батарейки на 80%.
Опасные осколки
А теперь давайте представим, что ртутная лампа разбилась в помещении. В этом случае, чтобы уберечь здоровье, свое и своих близких, следует соблюдать ряд предосторожностей. Во-первых уборку следует доверить одному человеку. Остальные, чтобы не дышать токсичными парами, должны покинуть помещение. Дверь в комнату нужно закрыть, чтобы токсины не распространялись, а окно — открыть для проветривания. К осколкам лампы нельзя прикасаться голыми руками, обязательно наденьте резиновые перчатки. Для сбора не используют пылесос: только губки, тряпки и т.д.
После сбора поверхность протирают влажным полотенцем, которое вместе с осколками, а также губками помещают в герметичный пакет, не пропускающей воздух. Этот пакет следует выбросить в спецконтейнер.
Если же осколки лампы попали на ковер или другой мягкий предмет, то следует провести анализ на содержание ртути. Только тогда можно будет принять решение о дальнейшей эксплуатации предмета интерьера.
Ну и, наконец, после уборки специалисты советуют провести демеркуризацию (нейтрализацию ртути или ее соединений). В домашних условиях можно провести уборку с применением марганцовки (2 г на литр воды), пищевой соды (400 г на 10 л воды с добавлением 400 г мыльного раствора), хлорсодержащих средств или раствора йода (100 мл на 1 л воды). В случае с марганцовкой раствор надо выдержать на поверхности шесть-восемь часов, после чего его смывают теплой водой. При этом особое внимание нужно уделить щелям и другим скрытым полостям, куда могла попасть ртуть.
Дмитрий Шинкевич, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Самарской области:
— Полный перечень лицензируемых организаций, осуществляющих в том числе сбор, обработку ртутных ламп и батареек, размещен на сайте 63.rpn.gov.ru в разделе "Природопользователи. Лицензирование". Для утилизации люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов в Самарской области применяются установки "Экотром-2", "УРЛ-2м", "УДМ-ЗООО" и др.
Последние комментарии
Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?