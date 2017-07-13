Как правильно провести поверку приборов учета

Все больше самарцев оборудуют свои квартиры счетчиками холодного и горячего водоснабжения, газа и электроэнергии. К этому подталкивает и правительство - тарифы при использовании индивидуальных приборов учета стали заметно ниже. Однако время от времени эти аппараты должны проходить поверку, и вот тут-то потребители сталкиваются с целым рядом проблем.

Как отмечает руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, член Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, вокруг поверки счетчиков возникает немало конфликтов. Нередко, к примеру, на подъездах развешивают грозные объявления, в которых граждан призывают немедленно пройти эту процедуру, ссылаясь на "действующее законодательство". При этом, разумеется, за объявлением стоит фирма, которая преследует исключительно корыстные цели.

"В соответствии с ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерении" средства измерений, в том числе бытовые газовые счетчики, подвергаются первичной поверке Государственными региональными центрами метрологии до ввода в эксплуатацию или после ремонта, — пояснили в ОАО "Самарагаз". — Таким образом, любой прибор учета расхода газа при покупке уже поверен, что подтверждается клеймом госповерителя на корпусе прибора. Межповерочный интервал, то есть срок, в течение которого действует поверка, устанавливается изготовителем, он указан в паспорте прибора и в зависимости от марки счетчика составляет от 4 до 12 лет. По истечении межповерочного интервала прибор учета подлежит поверке, причем обязанность по проведению поверке и все расходы на поверку счетчика лежат на абоненте".

Как собственникам квартир грамотно распорядиться своими деньгами В капитальном ремонте нуждаются тысячи многоквартирных домов в Самарской области. Но из-за того, что определенный процент населения не торопится оплачивать коммунальные взносы, в фонд, сроки проведения ремонта приходится переносить. Впрочем, законом предусмотрено, что жильцы могут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, и более того, получать на ремонт домов дополнительные средства из бюджета.

Не следует обращать внимание на нередко встречающиеся предложения проверить счетчики "без снятия", за что якобы взимается дополнительная плата. В каждом случае эта процедура регламентирована действующим законодательством. Так, если приборы учета воды можно поверить в любой коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги, то чтобы осуществить такую процедуру со счетчиками электроэнергии, самарцам нужно обратиться в ПАО "Самараэнерго". Счетчиками газа займется ФБУ "Самарский ЦСМ".

При этом не стоит забывать, что собственно поверкой приборов учета обязанности абонента не заканчиваются. "Документы о проведении поверки нужно передать в компанию, производящую начисления", — говорят в ООО "СКС". Если этого не сделать, то оплата будет производится по установленному нормативу потребления, умноженному на тариф.

Кстати, именно так будет происходить начисление и в том случае, если пользователь понимает, что по каким-то причинам счетчики ему дольше не выгодны. Никакой ответственности за отказ от них собственник квартиры нести не будет.

Виктор Часовских, руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ:

— Согласно существующим правилами, счетчики холодного и горячего водоснабжения, установленные в квартирах, должны проходить поверку на месте, без снятия. А вот счетчики газа и электроэнергии необходимо снимать и отправлять для поверки в специализированные организации. Это неудобно и требует немалых расходов. Но учитывая все сложности, в ближайшее время планируется изменить законодательство, переложив ответственность за поверку индивидуальных приборов учета с жильцов на Управляющие компании.