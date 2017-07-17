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В Самару заходит столичная сеть бургерных "Fарш"

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Первое заведение под названием "Fаршбургер" откроется в следующем году в ТЦ "Мега", сообщает "Самарское обозрение".

Фото: http://www.farshburger.ru

"Fарш" — сеть бургерных известного ресторатора Аркадия Новикова и совладельцев агропромышленной компании "Мираторг" Александра и Виктора Линников. Первый ресторан "Fарш" открылся в Москве в мае 2015 года. Сейчас сеть насчитывает шесть заведений в столице. Для приготовления бургеров используется мраморная говядина Black angus, поставляемая "Мираторгом" из Брянской области. В сети работает служба доставки от каждого ресторана в радиусе 3 км.

Как пишет издание, формат бургерных не новинка для Самары. В регионе с подобной концепцией работают "Бургерпалыч", "Парбург", "Ферма" и т. д. Ресторатор, соучредитель компании GSH Management (рестораны "Морковный Заяц", "Три Оленя") Станислав Горчаков считает, что на рынке бум данного вида фастфуда. "Рынок в Самаре уже перенасыщен, но "Fарш" — одна из сильнейших сетей бургерных в России. В Москве они сейчас номер один. Также они нацелились на питерский рынок. У них колоссальные ресурсы. Другое дело — насколько ТЦ "Мега" удачное место для такой бургерной. У меня есть в этом некоторые сомнения. Ценовой сегмент "Fарша" выше, чем себе может позволить посещающая "Мегу" аудитория. В любом случае, если сеть появится в Самаре, то она подвинет локальных игроков", — отметил глава GSH Management.

Теги: фастфуды общепит Новиков Аркадий Мираторг Горчаков Станислав рестораны ТЦ Мега

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