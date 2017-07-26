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Права потребителя

Самарское представительство "Почты России" нарушило сроки доставки посылок на 30 дней

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управлением Роскомнадзора по Самарской области возбуждено несколько дел об административных правонарушениях в отношении ФГУП "Почта России".

Как сообщает пресс-служба ведомства в период с 17 по 21 июля в ходе рассмотрения жалоб граждан на неудовлетворительную работу почтовых отделений региональным управлением Роскомнадзора выявлены нарушения по соблюдению контрольных сроков пересылки заказных мелких пакетов (нарушение составило более 30 дней) и не обеспечена сохранность заказных мелких пакетов, что повлекло их утрату.

По выявленным нарушениям Управлением в отношении ФГУП "Почта России" составлены протоколы об административных правонарушениях в области связи, которые переданы в суды.

Теги: Почта России Роскомнадзор нарушения Самара

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