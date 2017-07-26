Самарское представительство "Почты России" нарушило сроки доставки посылок на 30 дней

Управлением Роскомнадзора по Самарской области возбуждено несколько дел об административных правонарушениях в отношении ФГУП "Почта России".
Как сообщает пресс-служба ведомства в период с 17 по 21 июля в ходе рассмотрения жалоб граждан на неудовлетворительную работу почтовых отделений региональным управлением Роскомнадзора выявлены нарушения по соблюдению контрольных сроков пересылки заказных мелких пакетов (нарушение составило более 30 дней) и не обеспечена сохранность заказных мелких пакетов, что повлекло их утрату.
По выявленным нарушениям Управлением в отношении ФГУП "Почта России" составлены протоколы об административных правонарушениях в области связи, которые переданы в суды.
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Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?