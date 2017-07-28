Самарчанка отсудила у продавца кухонных гарнитуров 58 тысяч рублей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области защитило в суде интересы потребителя к ИП Рышталовскому В.В.

Сообщается, что потребитель заключила с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление кухонной мебели, стоимость которой составила 33 тыс. рублей. Свои обязательства потребитель выполнил своевременно, оплатив аванс в размере 20 тыс. рублей, что подтверждается платежными документами. Однако обязательства, принятые на себя Рышталовским исполнены не были.

В связи с указанными обстоятельствами, потребитель направил претензию о возврате денежных средств. Ответа на претензию потребитель не получил. За защитой своих прав гражданка обратилась в Управление с просьбой подготовить исковое заявление и представлять ее интересы в суде.

На днях суд вынес решение взыскать с ИП Рышталовского В.В. в пользу истца:

Всего взысканию подлежит сумма в размере 58350 рублей.