Самарчанка отсудила у продавца кухонных гарнитуров 58 тысяч рублей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области защитило в суде интересы потребителя к ИП Рышталовскому В.В.
Сообщается, что потребитель заключила с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление кухонной мебели, стоимость которой составила 33 тыс. рублей. Свои обязательства потребитель выполнил своевременно, оплатив аванс в размере 20 тыс. рублей, что подтверждается платежными документами. Однако обязательства, принятые на себя Рышталовским исполнены не были.
В связи с указанными обстоятельствами, потребитель направил претензию о возврате денежных средств. Ответа на претензию потребитель не получил. За защитой своих прав гражданка обратилась в Управление с просьбой подготовить исковое заявление и представлять ее интересы в суде.
На днях суд вынес решение взыскать с ИП Рышталовского В.В. в пользу истца:
Всего взысканию подлежит сумма в размере 58350 рублей.
1. предоплату по договору в размере 20000 рублей;
2. компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей;
3. штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя в размере 19450 рублей;
4. неустойку за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя в размере 17900 рублей.